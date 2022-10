Beursupdate: Inflatiecijfer VS valt niet mee Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse en Brusselse beurs staan donderdag fors lager na een tegenvallend inflatiecijfer uit de Verenigde Staten. De AEX daalde ruim een half uur na de publicatie met 2,7 procent tot 613,89 punten. De Bel20 index verloor 1,3 procent op 3.270 punten. Een prijsstijging in de VS van 0,4 procent in september, waar gerekend werd op 0,3 procent, bracht het inflatiecijfer op 8,3 procent op jaarbasis, een tiende procentpunt hoger dan in augustus. Ook de kerninflatie, zonder voeding en energie, liep verder op van 6,3 naar 6,6 procent. Analist Corné van Zeijl van Actiam zegt dat het cijfer zonder meer tegenvalt, maar vindt de koersdaling wel fors, omdat de tegenvaller niet heel verrassend is. "Economen rekenden op lagere prijzen van vliegtickets en auto's, maar er waren al wel commentaren dat dit nog niet zo snel in de cijfers zou doorwerken", zei Van Zeijl tegen ABM Financial News. De verwachting dat de Fed de rente bij de volgende gelegenheid opnieuw met 75 basispunten zal verhogen kan inmiddels zo ongeveer in steen worden gebeiteld. "De markt schatte de kans daarop al bijna op 100 procent." Inmiddels staat de AEX op een niveau van 615 punten, ruim onder het steunniveau van 630 punten waar enkele technische analisten betekenis aan toekennen. Van Zeijl denkt dat de Amerikaanse S&P500 in dit opzicht relevanter is, die al eerder door een steunniveau zakte. Het inflatiecijfer van september liet zien dat de prijzen van essentiële goederen en diensten zoals huisvesting, voedsel, openbaar vervoer en medische zorg sterk bleven stijgen. Dat is een teken dat de hoge inflatie, die in gang werd gezet door de hoge energieprijzen, steeds breder verankerd raakt in de economie, aldus Van Zeijl. De prijzen van tweedehands auto's, kleding en benzine daalden wel, maar met name de kosten van huisvesting, goed voor 40 procent van de kerninflatie, stegen op jaarbasis sterk, met 6,6 procent. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.