Wall Street koerst af op rode opening na tegenvallende inflatie

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen stevenen donderdag af op een rode opening, na tegenvallende inflatiecijfers.



Futures op de toonaangevende S&P 500 index noteerden ruim een half uur voor de openingsbel 1,8 procent in het rood. De Nasdaq lijkt zelfs 2,4 procent lager van start te gaan. De Amerikaanse tienjaarsrente schoot omhoog tot boven de 4 procent.

Wereldwijd werd uitgekeken naar de Amerikaanse inflatiecijfers, omdat die bepalend zijn voor het monetaire beleid van de Federal Reserve. Uit de cijfers bleek dat de consumentenprijzen in de VS in september op maandbasis harder zijn gestegen dan verwacht. De prijzen stegen met 0,4 procent, na een plus van 0,1 procent in augustus. De markt rekende op een stijging met 0,3 procent. Op jaarbasis stegen de prijzen met 8,2 procent tegen 8,3 procent een maand eerder.

Uit de notulen van de laatste beleidsvergadering van het beleidscomité van de Amerikaanse centrale bank bleek woensdagavond dat de Fed geenszins van plan is zijn agressieve verkrappingsbeleid terug te schalen.

Op macro-economisch vlak werd voorbeurs eveneens bekend dat het aantal eerste aanvragen voor een werkloosheidsuitkering in de VS vorige week is gestegen met 9.000 tot 228.000 aanvragen, terwijl de markt rekende op 225.000 aanvragen.

Later op de dag volgen de Amerikaanse olievoorraden nog.

De euro/dollar noteerde op 0,9637. Bij aanvang van de handelsdag in Europa bewoog het muntpaar nog op 0,9701 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op woensdag stond er een stand van 0,9704 op de borden.

De olieprijs noteerde donderdag 0,3 procent lager. De vraag naar olie zal dit jaar volgens het Internationaal Energieagentschap minder hard stijgen dan eerder voorzien.

Bedrijfsnieuws

BlackRock overtrof het afgelopen kwartaal de verwachtingen. De Amerikaanse vermogensbeheerder boekte 4,3 miljard dollar aan inkomsten, terwijl de markt rekende op 4,2 miljard dollar. De aangepaste winst kwam uit op 9,55 dollar per aandeel, terwijl de analistenconsensus op 7,06 dollar per aandeel rekende. Het aandeel daalde voorbeurs 3,1 procent.

Kohl's daalde voorbeurs 2,3 procent. Macellum Advisors, een activistische belegger die het al langer op Kohl's heeft gemunt, voert de druk op en roept de warenhuisketen op om wijzigingen aan te brengen in het bestuur.

Delta Air Lines publiceerde voorbeurs ook kwartaalcijfers. Het aandeel noteerde voorbeurs 1,9 procent hoger. Afgelopen kwartaal viel de winst iets tegen, maar voor het vierde kwartaal is de luchtvaartmaatschappij optimistischer dan analisten.

Duck Creek Technologies noteerde voorbeurs 6,6 procent hoger. De dienstverlener in de verzekeringssector rapporteerde een omzet stijging van 14 procent in combinatie met een kleiner verlies over het afgelopen kwartaal.

Slotstanden



De toonaangevende S&P 500 index sloot woensdag 0,3 procent lager op 3.577,03 punten. De Dow Jones index eindigde 0,1 procent in het rood op 29.219,85 punten en technologiebeurs Nasdaq daalde 0,1 procent tot 10.417,10 punten.