Volkswagen investeert miljarden in autonoom rijden China

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Volkswagen stapt in een Chinese joint venture om de ontwikkeling van zelfrijdende auto's in China te versnellen. Dat maakte het Duitse bedrijf donderdag bekend. Volkswagens softwarebedrijf CARIAD gaat samen met het Chinese bedrijf Horizon Robotics de ontwikkeling van geavanceerde systemen voor rij-assistentie en zelfrijdende systemen in China versnellen. CARIAD wordt de meerderheidsaandeelhouder met een belang van 60 procent in de joint venture en Volkswagen zal in totaal zo'n 2,4 miljard euro investeren in de samenwerking. De transactie zal naar verwachting in de eerste helft van 2023 worden afgerond. CARIAD en Horizon Robotics willen diverse functies samenbrengen op één enkele chip, waardoor het systeem stabieler en goedkoper wordt en het energieverbruik daalt. Bron: ABM Financial News

