BlackRock ziet omzet en winst dalen

(ABM FN-Dow Jones) Aandelen van BlackRock reageerden donderdag voorbeurs licht positief op een daling van de omzet en winst in het derde kwartaal, waarbij de aangepaste winst overigens wel hoger uitviel dan analisten hadden verwacht.

De Amerikaanse vermogensbeheerder zag de belangstelling van beleggers verschuiven van de aandelen- naar de obligatiemarkt, bij koersdalingen in beide beleggingscategorieën.

BlackRock boekte een nettowinst van 1,41 miljard dollar, of 9,25 dollar per aandeel, tegen 1,68 miljard of 10,89 per aandeel een jaar eerder in dezelfde periode.

De aangepaste winst, zonder bijzondere posten, was met 9,55 dollar echter ruim hoger dan de consensusverwachting volgens FactSet van 7,06 dollar per aandeel.

De inkomsten daalden met 15 procent tot 4,31 miljard dollar, wat iets hoger was dan de consensusverwachting van 4,20 miljard.

Het beheerd vermogen kelderde met 16 procent tot onder de 8 biljoen dollar, door de koersdalingen op zowel de aandelen- als de obligatiemarkten.

Daarvan was eind september 4,02 biljoen dollar in aandelen belegd, wat bijna 30 miljard dollar minder was dan in een kwartaal eerder. In obligaties zit 2,35 biljoen dollar, 91 miljard dollar meer dan voorheen.

Retailklanten lieten 5 miljard dollar minder nieuw geld instromen, terwijl er ruim 22 miljard dollar meer in ETFs werd belegd en 48 miljard dollar door institutionele beleggers zoals pensioenfondsen.

Het aandeel BlackRock lijkt donderdag 0,7 procent hoger te openen.