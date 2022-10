Amerikaanse futures wijzen op hogere opening Wall Street Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse futures wezen donderdag rond het middaguur op een hogere opening van Wall Street. Futures op de toonaangevende S&P 500 index noteerden rond lunchtijd tot 0,5 procent in het groen. Het zwaartepunt van de handelsdag ligt donderdag bij de publicatie van Amerikaanse inflatiecijfers en wat deze betekenen voor het monetair beleid van de Federal Reserve. Uit de notulen van de laatste beleidsvergadering van het beleidscomité van de Amerikaanse centrale bank bleek woensdagavond dat de Fed geenszins van plan is zijn agressieve verkrappingsbeleid terug te schalen. Volgens de notulen stelden veel functionarissen hun verwachtingen voor toekomstige renteverhogingen opwaarts bij, hoewel sommigen meer voorzichtigheid betrachten met het verhogen van de rente vanwege de risico's voor de economie en de volatiliteit. Marktanalist Liz Young van SoFi zei geen grote meevaller te voorzien in de inflatiedata. "Dus ik denk niet dat dit rapport het traject van de Fed op enigerlei wijze zal veranderen. Ik denk dat het agressieve beleid wordt voortgezet en de markt zal blijven rekenen op een renteverhoging van 75 basispunten in november", zei Young. Op macro-economisch vlak staan donderdag in de VS naast de inflatiecijfers nog twee publicaties geagendeerd. Voorbeurs verschijnen de wekelijkse steunaanvragen, gevolgd door de wekelijkse olievoorraden later op de dag. De euro/dollar noteerde op 0,9735. Bij aanvang van de handelsdag in Europa bewoog het muntpaar nog op 0,9701 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op woensdag stond er een stand van 0,9704 op de borden. De olieprijs noteerde donderdag vrijwel vlak. De vraag naar olie zal dit jaar volgens het Internationaal Energieagentschap minder hard stijgen dan eerder voorzien. Bedrijfsnieuws BlackRock overtrof het afgelopen kwartaal de verwachtingen. De Amerikaanse vermogensbeheerder boekte 4,3 miljard dollar aan inkomsten, terwijl de markt rekende op 4,2 miljard dollar. De aangepaste winst kwam uit op 9,55 dollar per aandeel, terwijl de analistenconsensus op 7,06 dollar per aandeel rekende. Het aandeel steeg voorbeurs 0,6 procent. Kohl's steeg voorbeurs 1,7 procent. Macellum Advisors, een activistische belegger die het al langer op Kohl's heeft gemunt, voert de druk op en roept de warenhuisketen op om wijzigingen aan te brengen in het bestuur. Delta Air Lines publiceerde voorbeurs ook kwartaalcijfers. Het aandeel noteerde voorbeurs 1,1 procent hoger. Afgelopen kwartaal viel de winst iets tegen, maar voor het vierde kwartaal is de luchtvaartmaatschappij optimistischer dan analisten. Duck Creek Technologies noteerde voorbeurs 8,9 procent hoger. De dienstverlener in de verzekeringssector rapporteerde een omzet stijging van 14 procent in combinatie met een kleiner verlies over het afgelopen kwartaal. Slotstanden



De toonaangevende S&P 500 index sloot woensdag 0,3 procent lager op 3.577,03 punten. De Dow Jones index eindigde 0,1 procent in het rood op 29.219,85 punten en technologiebeurs Nasdaq daalde 0,1 procent tot 10.417,10 punten. Bron: ABM Financial News

