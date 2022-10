Europese beurzen hoger rond middaguur Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteerden donderdag hoger in afwachting van nieuwe inflatiecijfers uit de Verenigde Staten. De breed samengestelde STOXX Europe 600 index noteerde donderdag rond het middaguur een plus van 0,1 procent op 386,00 punten. De Duitse DAX liet een stijging zien van 0,8 procent naar 12.272,80 punten. De Franse CAC 40 noteerde een winst van 0,4 procent met een stand van 5.843,16 punten. De Britse FTSE steeg donderdag 0,2 procent naar 6.840,51 punten. De notulen van de laatste monetaire vergadering van de Federal Reserve, die woensdagavond werden vrijgegeven, laten geen twijfel bestaan over de toekomstige renteverhogingen van de Amerikaanse centrale bank, terwijl de inflatie de belangrijkste indicator voor de Fed blijft, aldus Naeem Aslam, marktanalist bij AvaTrade. Beleggers zullen daarom vanmiddag om half drie goed opletten wanneer de laatste Amerikaanse inflatiecijfers worden bekendgemaakt. Deze data "zullen waarschijnlijk voor aanzienlijke volatiliteit zorgen", waarschuwt Aslam. De verwachting ligt op maandbasis op een stijging met 0,3 procent tegen 0,1 procent in augustus, maar de kernprijzen komen op maandbasis in de voorspellingen 0,4 procent hoger uit tegen 0,6 procent een maand eerder. Op jaarbasis wordt een inflatie verwacht van 8,1 tegen 8,3 procent en een kerninflatie van 6,5 tegen 6,3 procent. De aandacht vandaag in de Verenigde Staten gaat verder uit naar de wekelijkse steunaanvragen, ingeschat op 225.000 tegen 219.000, en de olievoorraden. Olie wordt donderdag duurder. Een november-future West Texas Intermediate noteerde 0,5 procent in het groen op 87,72 dollar, terwijl voor een december-future Brent 93,02 dollar werd betaald, een stijging van 0,6 procent. De vraag naar olie zal dit jaar volgens het Internationaal Energieagentschap minder hard stijgen dan eerder voorzien. De euro/dollar noteerde op 0,9730. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 0,9701 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op donderdag stond er een stand van 0,9705 op de borden.



Bedrijfsnieuws Easyjet heeft in het afgelopen kwartaal een flink hogere omzet geboekt en verwacht een breakeven EBIT-resultaat te hebben geboekt in het afgelopen gebroken boekjaar. De koers van het aandeel Easyjet noteerde 0,6 procent lager. Tech kreeg het vandaag toch weer stevig te verduren met koersverliezen voor de aandelen van Besi, ASML en ASMI tot meer dan 4,0 procent. In Parijs noteerden de koersen van de aandelen van Safran en Airbus 3,7 en 3,6 procent hoger en in Frankfurt won de koers van het aandeel Zalando 3,8 procent. Het aandeel Deutsche Bank volgde met een koerswinst 3,4 procent. Futures Wall Street De Amerikaanse beurzen gaan donderdag naar verwachting een hogere opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteerden 0,4 procent in het groen. De toonaangevende S&P 500 index sloot woensdag 0,3 procent lager op 3.577,03 punten, de Dow Jones index daalde 0,1 procent tot 29.210,85 punten en de Nasdaq verloor 0,1 procent op 10.417,10 punten. Bron: ABM Financial News

