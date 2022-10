Valuta: euro in nauwe bandbreedte Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De euro noteerde ook donderdag rond de 0,97 dollar en blijft daarmee in een nauwe bandbreedte, in afwachting van de consumentenprijzen van de Verenigde Staten in september. "Als je de prognoses voor de Amerikaanse inflatie bekijkt, dan zie je daar in elk geval een rustiger beeld dan in de inflatie in de eurozone", aldus valutahandelaar Stéphane van der Meer van valutabroker Ebury donderdag tegen ABM Financial News. De verwachting ligt op maandbasis op een stijging met 0,3 procent tegen 0,1 procent in augustus, maar de kernprijzen komen op maandbasis in de voorspellingen 0,4 procent hoger uit tegen 0,6 procent een maand eerder. Op jaarbasis wordt een inflatie verwacht van 8,1 tegen 8,3 procent en een kerninflatie van 6,5 tegen 6,3 procent. Van der Meer verwacht voor dit jaar voor de euro geen pariteit meer. "Daarvoor zit de Federal Reserve nog altijd veel te kort op de bal", aldus de handelaar van Ebury donderdag. Volgens de notulen van de Federal Reserve, zoals opgemaakt tijdens de meeste recent beleidsvergadering van het beleidsorgaan, stelden veel functionarissen hun verwachtingen voor toekomstige renteverhogingen opwaarts bij, hoewel sommigen meer voorzichtigheid betrachten met het verhogen van de rente vanwege de verhoogde risico's van economische en financiële volatiliteit. Bijna alle deelnemers aan de bijeenkomst van vorige maand anticiperen op grote renteverhogingen tijdens de resterende twee bijeenkomsten dit jaar. De meesten verwachtten dit jaar nog een cumulatieve rentestijging van 1,25 procentpunt, terwijl andere functionarissen voorspelden dat de rente richting het einde van dit jaar nog met één procentpunt zal worden verhoogd. De aandacht vandaag in de Verenigde Staten gaat verder uit naar de wekelijkse steunaanvragen, ingeschat op 225.000 tegen 219.000, en de olievoorraden. In de Verenigde Staten vergaderen de ministers van financiën van de G-20 met centrale bankiers. De euro noteerde donderdag vlak op 0,9708 dollar. De Europese munt noteerde 0,1 procent hoger op 0,8749 Britse pond. Het Britse pond steeg donderdag 0,1 procent en noteerde op 1,1108 dollar. Bron: ABM Financial News

