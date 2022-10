AEX weer onder druk

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs koerste donderdag opnieuw lager. Rond de klok van elf uur daalde de AEX met 0,6 procent tot 627,24 punten.

Beleggers wachten op de Amerikaanse inflatiecijfers vanmiddag, zo stelde beleggingsspecialist Kevin Verstraete van Lynx. "Indien de inflatie zakt, wat goed kan door de dalende grondstofprijzen van afgelopen weken, kan de Fed voorlopig victorie kraaien", aldus Verstraete.

Analist Salah Bouhmidi van IG Nederland wees op de herstelbeweging van vorige week in de huidige berenmarkt. "Zo’n beweging zat er aan te komen na weken van dalingen, maar het mag duidelijk zijn dat het lek daarmee niet boven is", aldus de analist. "Pas als er fundamentele redenen voor zijn, zal daadwerkelijk de weg naar boven weer worden ingezet, maar dat is momenteel en in de nabije toekomst nog wensdenken."

Het muntpaar euro/dollar koerste rond een niveau van 0,9720. De olieprijzen herstelden licht van flinke verliezen een dag eerder, toen er zorgen waren dat een verzwakkende wereldeconomie de vraag naar energie onder druk zal zetten.

Het Internationaal Monetair Fonds verlaagde dinsdag zijn prognose voor de groei van de wereldeconomie in 2023 en waarschuwde dat de risico's voor het financiële systeem toenemen.

China, de op één na grootste verbruiker van olie, heeft daarnaast de coronabeperkingen in Shanghai en Shenzhen opgevoerd, wat de economische activiteit zou kunnen beteugelen. Een andere factor die de olieprijs naar beneden duwt is de sterke dollar.

Naast de Amerikaanse inflatiecijfers hebben beleggers vandaag ook oog voor het kwartaalcijferseizoen, met vandaag onder meer BlackRock en Delta Airlines. Morgen staan Citigroup en de zakenbanken JPMorgan Chase en Morgan Stanley op de agenda.

Stijgers en dalers

Onder de hoofdaandelen noteerden UMG en Just Eat Takeaway tot 2,9 procent in het groen.

Philips maakte een pas op de plaats, nadat het aandeel vanochtend nog vier procent lager opende in de nasleep van de winstwaarschuwing van woensdag. Tech zat weer in de hoek waar de klappen vallen met koersverliezen voor Besi, ASML en ASMI tot 4,5 procent.

In de AMX won Aperam 2,6 procent. Fagron verloor na cijfers 9,5 procent. Degroof Petercam zag reden het koersdoel voor Fagron te verlagen van 23,00 naar 21,00 euro bij een ongewijzigd koopadvies. De autonome omzetgroei tegen constante wisselkoersen was volgens analist Frank Claassen in het derde kwartaal teleurstellend. Dit werd veroorzaakt door tekorten in de Amerikaanse aanvoerketen en meer concurrentie in Latijns-Amerika, aldus Claassen. Ook wees hij op de tegenwind voor de steriele faciliteit in het Amerikaanse Wichita.

In de AScX won vastgoedfonds NSI 2,4 procent na een outlookverhoging bij de kwartaalcijfers. De resultaten over het derde kwartaal werden volgens Degroof overschaduwd door de onzekerheid rond het schrappen van de FBI-status voor vastgoedfondsen. Azerion won 3,0 procent. Het bedrijf gaat meer dan 25 games van Gameloft Business Solutions wereldwijd distribueren en vermarkten.

BAM verloor 2,5 procent.