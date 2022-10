Beursblik: JPMorgan start volgen Majorel met Overwogen advies Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) JPMorgan Research is donderdag gestart met het volgen van Majorel met een Overwogen advies en een koersdoel van 30,00 euro. Analisten van de Amerikaanse zakenbank verwachten dat de cijfers over het derde kwartaal veerkrachtig zullen zijn en dat het bedrijf de outlook voor heel 2022 niet zal aanpassen. De marktvorsers merkten op dat Majorel tegen een significante korting wordt verhandeld op de beurs ten opzichte van de Europese sectorgenoot Teleperformance, ondanks sterke cijfers sinds de beursgang in september 2021. "We zijn positief over de bredere Customer Management sector in een recessie, omdat de vraag naar outsourcing en digitalisering dan verder zal aantrekken", aldus de analisten. Wel verlaagden zij hun ramingen voor de bredere zakelijke dienstensector , waardoor de taxaties voor 2023 voor Majorel werden verlaagd in aanloop naar een economische vertraging. De taxaties voor de EBITDA bleven onveranderd voor 2022, maar die voor 2023 werden met 5 procent verlaagd vanwege een conservatievere visie op de autonome groei en margeontwikkeling. Het aandeel Majorel koerste donderdagochtend rond 20,00 euro. Bron: ABM Financial News

