IEA rekent op minder sterke stijging vraag naar olie

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De vraag naar olie zal dit jaar minder hard stijgen dan eerder voorzien. Dit stelde het Internationaal Energieagentschap donderdag in een maandrapport. Het agentschap rekent voor dit jaar op een stijging van de vraag naar olie met 1,9 miljoen vaten per dag. Eerder rekende IEA nog op 60.000 vaten meer. De vraag naar olie komt dit jaar volgens het agentschap uit op 99,6 miljoen vaten per dag. Voor 2023 rekent het agentschap op een vraagstijging met 1,7 miljoen vaten per dag tegen eerder 2,1 miljoen vaten, en een totale vraag van 101,3 tegen eerder 101,8 miljoen vaten per dag. De stijging van de vraag naar olie is gedurende dit jaar geleidelijk teruggevallen, aldus IEA. Bron: ABM Financial News

