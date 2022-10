Azerion distribueert Gameloft-games Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Euronext

(ABM FN-Dow Jones) Azerion gaat meer dan 25 games van Gameloft Business Solutions wereldwijd distribueren en vermarkten. Dat maakte het Amsterdamse beursgenoteerde bedrijf donderdag bekend. Azerion heeft een netwerk van 4.800 gamingportals en een portefeuille van 19.000 games. Het gaat onder andere om race- en sportgames en woordpuzzels van Gameloft. "We zijn heel trots dat een gigant in de gamingindustrie ons vertrouwt om hun games te distribueren en te gelde te maken", zei bestuurder Erol Erturk van Azerion. "Dankzij deze samenwerking, kunnen miljoenen nieuwe spelers onze games ontdekken op nieuwe platforms die net zo eenvoudig en toegankelijk zijn als een internetbrowser", aldus bestuurder Yann Fourneau van Gameloft. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.