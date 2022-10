ING haalt PostNL van kooplijst Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: PostNL

(ABM FN-Dow Jones) ING heeft donderdag het advies voor PostNL verlaagd van Kopen naar Houden, terwijl het koersdoel van 3,60 naar 1,85 euro ging. Analist Marc Zwartsenburg houdt inmiddels rekening met een recessie in 2023. "Hoewel we vinden dat er al aardig wat negatieve scenario's zijn ingeprijsd, zijn de ontwikkelingen rond de pakketvolumes, prijscompensatie en inflatie reden om het koopadvies in te trekken", aldus Zwartsenburg. Op basis van een recessiescenario is het risicorendementsprofiel namelijk niet gunstig genoeg om een koopadvies te hanteren, zo stelde de analist. Er is voorlopig nog geen einde in zicht voor de neerwaartse trend in de pakketvolumes, terwijl PostNL volgens ING lastig kan ontsnappen aan de inflatiedruk. Kostenbesparingen zullen pas later zichtbaar worden en kunnen bovendien onvoldoende zijn om de marges te beschermen. ING verwacht dat PostNL bij de cijfers over het derde kwartaal op 7 november de outlook zal intrekken. De bank mikt op een EBIT voor dit jaar van 129 miljoen euro, waar PostNL nog mikt op 145 tot 175 miljoen euro. Het aandeel PostNL verloor donderdagochtend 2,8 procent tot 1,61 euro. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.