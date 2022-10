'Resultaten NSI overschaduwd door onzekerheid rond FBI-status' Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: NSI

(ABM FN-Dow Jones) NSI heeft in het derde kwartaal conform verwachting gepresteerd, maar onzekerheid rond het schrappen van de FBI-status voor vastgoedfondsen overschaduwde de cijfers. Dit stelde analist Vivien Maquet van Degroof Petercam donderdag. Door het afschaffen van de FBI-status wordt NSI belast als een regulier bedrijf, namelijk met 25,8 procent vermogensbelasting. "We denken dat we de enkele maatregelen kunnen treffen om het effectieve belastingtarief terug te brengen tot 10 of 12 procent", zei het vastgoedfonds vanochtend. "NSI was duidelijk op weg een ommekeer te bewerkstelligen met een aantrekkende EPRA-winst per aandeel, wat de weg naar een solide groei moest vrijmaken", aldus Maquet. NSI verhoogde vanochtend zelfs de outlook voor de winst per aandeel voor dit jaar. "Maar het nieuws over het schrappen van de FBI-status kwam als een donderslag bij heldere hemel en zal de verwachtingen voor de winst per aandeel voor 2024 en daarna beïnvloeden", zo waarschuwde de analist. Degroof Petercam trok dan ook het koopadvies en koersdoel voorlopig in om de taxaties voor NSI nog eens te herzien. Het aandeel NSI steeg donderdagochtend met 1,1 procent tot 22,80 euro. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.