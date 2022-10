Gasunie tekent eerste contracten voor Duitse LNG-terminal Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) De LNG-deelneming van Gasunie German LNG in Brunsbüttel heeft de eerste klanten binnengehaald, waaronder ConocoPhillips. Dit maakte Gasunie donderdag bekend. Andere nieuwe klanten van German LNG zijn INEOS en RWE Supply & Trading. Daarnaast is de vergunningenprocedure inmiddels van start gegaan. Gasunie kreeg dinsdag na goedkeuring van de Europese Commissie samen met de Duitse bank Kfw de controle over German LNG, een Duitse LNG terminal die in Brunsbüttel moet komen te staan. De terminal zal naar verwachting in 2026 operationeel zijn en zal een jaarlijkse doorvoercapaciteit hebben van ten minste 8 miljard kubieke meter aardgas met een mogelijke uitbreiding naar minimaal 10 miljard kubieke meter. Het ligt in de bedoeling om de LNG-terminal in Brunsbüttel op termijn klaar te maken voor de productie van waterstof en daarmee een waterstofleveringscentrum voor Noord-Duitsland te worden. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.