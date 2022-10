Beursblik: Degroof Petercam verlaagt koersdoel Fagron Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Fagron

(ABM FN-Dow Jones) Degroof Petercam heeft na de kwartaalcijfers het koersdoel voor Fagron verlaagd van 23,00 naar 21,00 euro bij een ongewijzigd koopadvies. Dit bleek donderdag uit een rapport van analist Frank Claassen. Het koersdoel ging omlaag nadat de analist de taxaties voor de aangepaste EBITDA voor volgend jaar met 4 tot 5 procent verlaagde. De autonome omzetgroei tegen constante wisselkoersen was volgens de analist in het derde kwartaal teleurstellend. Dit werd veroorzaakt door tekorten in de Amerikaanse aanvoerketen en meer concurrentie in Latijns-Amerika, aldus Claassen. Niettemin lag de gerapporteerde omzet iets boven de verwachtingen van de analist, dankzij overnames en meezittende wisselkoersen. Verder denkt Claassen dat het niet positief is dat Fagron de doelstellingen van een run rate omzet van 125 miljoen dollar voor de steriele faciliteit in het Amerikaanse Wichita heeft moeten intrekken. De magistrale bereider rekent nu op een omzet van 95 miljoen euro. De analist merkt op dat het zonde is dat dit het gevolg is van een wereldwijd tekort aan spuiten. Fagron blijft op de favorietenlijst van Degroof. Het aandeel Fagron daalde donderdagochtend 6,2 procent tot 11,60 euro. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.