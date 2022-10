Beursblik: winstgevendheid staalbedrijven zwaar onder druk door hoge energiekosten Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De winstgevendheid van Europese staalbedrijven heeft in het derde kwartaal stevig onder druk gestaan. Dit verwachten analisten van Citi Research. Op kwartaalbasis voorziet Citi voor de sector een daling van de EBITDA van ongeveer 50 procent als gevolg van de hoge energiekosten. En in het vierde kwartaal gaat daar nog eens 33 procent van af, denkt de bank. Dan drukken ook de lagere staalprijzen en volumekrimp op de winsten. In het eerste kwartaal van 2023 zal de druk van lagere prijzen en volumes zijn piek bereiken, verwacht Citi. Maar ondanks al deze tegenwind, blijven staalaandelen aantrekkelijk geprijsd, vinden de analisten. "Ondanks deze forse winstdalingen zal de vrijval van werkkapitaal de druk op de balansen van staalaandelen compenseren, waardoor de bedrijven de sterkste balansen sinds begin 2000 zullen laten zien", aldus Citi. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.