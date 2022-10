TSMC winst overtreft verwachtingen Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: TSMC

(ABM FN-Dow Jones) De Taiwanese chipreus TSMC heeft in het derde kwartaal meer winst geboekt dan verwacht en zag de marge stijgen, ondanks de toenemende inflatiedruk. Dat bleek donderdagochtend. De nettowinst steeg met 80 procent, van 156 miljard naar 281 miljard Taiwanese dollar, omgerekend circa 9 miljard euro. Analisten rekenden vooraf gemiddeld op een stijging van 71 procent tot 267 miljard dollar, volgens S&P Global Market Intelligence. Op kwartaalbasis steeg de winst met 18,5 procent. De omzet steeg met 48 procent, zoals het bedrijf al eerder had gemeld. In Amerikaanse dollars was dit een stijging van 36 procent tot 20,2 miljard dollar of 11,4 procent op kwartaalbasis. De operationele winstmarge was 50,6 procent, tegen 49,1 procent een kwartaal eerder. Dit was beter dan de 47 tot 49 procent die TSMC had aangekondigd. Beleggers zijn nerveus over de impact van hogere kosten op de marges. Van de geleverde wafers was 28 procent 5-nanometer en 26 procent 7-nanometer. Daarmee waren deze geavanceerde chips goed voor 54 procent van de omzet uit wafers, meldde TSMC. Het aandeel TSMC ging recent onderuit op de aankondiging van strengere Amerikaanse exportregels voor China afgelopen vrijdag. De regelgeving moet ervoor zorgen dat China geen geavanceerde Amerikaanse chiptechnologie meer krijgt, om te voorkomen dat het Aziatische land economisch en militair een te grote rivaal wordt. TSMC gaf nog geen commentaar op deze regelgeving. Het Taiwanese bedrijf haalde in het tweede kwartaal 13 procent van de omzet uit China. Bron: ABM Financial News

