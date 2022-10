RoodMicrotec ziet inkomsten flink aantrekken Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: RoodMicrotec

(ABM FN-Dow Jones) RoodMicrotec heeft in het derde kwartaal de inkomsten zien aantrekken. Dit bleek donderdagochtend uit cijfers van het bedrijf. In het afgelopen kwartaal werden inkomsten geboekt van 4,3 miljoen euro, goed voor een stijging van 19 procent op jaarbasis en voor de hoogste kwartaalomzet in 20 jaar. Daarmee kwamen de totale inkomsten na negen maanden uit op 11,6 miljoen euro, hetgeen 6 procent meer is dan de 10,9 miljoen euro in dezelfde periode een jaar eerder. Vanwege de langetermijncontracten en toegenomen vraag vanuit nieuwe klanten, is het orderboek hoger dan aan het begin van het kwartaal. "Dit creëert een goede basis voor de komende kwartalen", aldus het bedrijf. Rood investeert momenteel in capaciteitsuitbreiding. Outlook Rood verwacht dat de totale inkomsten dit jaar uitkomen tussen de 15 en 15,6 miljoen euro met een positief resultaat voor belastingen. Wel wees het bedrijf op de nodige onzekerheden, onder meer rond de levertijden van wafers, die een impact kunnen hebben op de inkomsten. De oorlog in Oekraïne en de huidige energiecrisis kunnen volgens het bedrijf op korte termijn ook een impact hebben, maar niet significant. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.