AEX naar verwachting licht lager van start in afwachting van Amerikaanse inflatie

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat donderdag naar verwachting lager van start. Futures op de AEX index noteren ongeveer een uur voor de beursgong 0,3 procent in het rood.

Woensdag koerste de AEX onder aanvoering van Philips al voor de zesde achtereenvolgende handelsdag lager en op slotbasis scherpte de index de laagste stand van 2022 aan, op 631,18 punten.

De oorlog in Oekraïne en de vrees voor een recessie in Europa drukken al dagen op het beurssentiment. Maar bovenal zijn beleggers bezorgd over het hoge tempo van de renteverhogingen die vooral de Amerikaanse centrale bank nodig acht om de inflatie in te dammen.

Vandaag staan beleggers om half drie op scherp, wanneer de Amerikaanse inflatie wordt vrijgegeven. Geholpen door afkoelende energieprijzen rekenen analisten op een daling van de inflatie op jaarbasis van 8,3 procent in augustus naar 8,1 procent in september. Woensdag bleken producentenprijzen in september echter harder dan verwacht gestegen.

De Amerikaanse aandelenmarkten schommelden woensdag gedurende de handelsdag tussen lichte winsten en kleine verliezen. Uiteindelijk moest hoofdgraadmeter S&P 500 toch voor de vijfde handelsdag op rij terrein prijs geven met een verlies van 0,3 procent.

Strateeg Joost van Leenders van Van Lanschot Kempen benadrukte woensdag wel dat veel slecht nieuws nu al is ingeprijsd en dat vooral de waarderingen van Europese aandelen "stevig" onder het historische gemiddelde noteren.

Analisten van IG berekenden een gemiddelde koers/winst verhouding voor Europese aandelen van 12, ten opzichte van 18 voor Amerikaanse aandelen. “Een historisch gezien lage waardering voor Europese aandelen”, concludeerde ook IG.

In Azië noteren vanochtend de beurzen in Shanghai en Sydney vrijwel onveranderd, terwijl Hongkong en Seoel juist duidelijk terrein prijsgeven met verliezen van ruim een procent. De Amerikaanse olie-future noteert daarnaast onveranderd.

Woensdag stond de WTI-future nog onder druk met een verlies van meer dan twee procent op een settlement van 87,27 dollar per vat, vanwege zorgen dat een verzwakkende wereldeconomie de vraag naar energie onder druk zal zetten.

Het Internationaal Monetair Fonds verlaagde dinsdag zijn prognose voor de groei van de wereldeconomie in 2023 en waarschuwde dat de risico's voor het financiële systeem toenemen.

China, de op één na grootste verbruiker van olie, heeft daarnaast de coronabeperkingen in Shanghai en Shenzhen opgevoerd, wat de economische activiteit zou kunnen beteugelen. Een andere factor die de olieprijs naar beneden duwt is de sterke dollar.

Naast de Amerikaanse inflatiecijfers hebben beleggers vandaag ook oog voor het kwartaalcijferseizoen, met vandaag onder meer BlackRock en Delta Airlines. Morgen staan Citigroup en de zakenbanken JPMorgan Chase en Morgan Stanley op de agenda.

Bedrijfsnieuws

ASML verbiedt medewerkers in de Verenigde Staten klanten in China te bedienen, na nieuwe regelgeving van de regering Biden. Dat meldde persbureau Bloomberg op basis van een interne email van het bedrijf uit Veldhoven.

De omzet van Fagron steeg afgelopen kwartaal met 21,5 procent op jaarbasis van 142,4 miljoen naar 173 miljoen euro, waar de analistenconsensus op 171,8 miljoen euro mikte. Fagron herhaalde de outlook voor dit jaar.

Vastgoedfonds NSI verwacht dit jaar meer winst te maken dan aanvankelijk gedacht. NSI boekte in de eerste negen maanden een EPRA-winst van 1,59 euro. Het vastgoedfonds zag hierdoor ruimte om de EPRA-outlook voor dit jaar te verhogen tot 2,10 tot 2,15 euro per aandeel. Eerder werd gemikt op een winst per aandeel van 2,05 tot 2,10 euro.

Slotstanden Wall Street

De S&P 500 index noteerde woensdag 0,3 procent lager op 3.577,03 punten, de Dow Jones index daalde 0,1 procent tot 29.210,85 punten en de Nasdaq verloor 0,1 procent op 10.417,10 punten.