Europese beurzen openen lager

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen gaan donderdag een hogere opening tegemoet, in afwachting van een Amerikaans inflatiecijfer.

IG voorziet een openingsverlies van 50 punten voor de Duitse DAX, een min van 26 punten voor de Franse CAC 40 en een daling van 16 punten voor de Britse FTSE 100.

De Europese beurzen sloten woensdag opnieuw lager.

Er waren aanhoudende zorgen over de Britse obligatiemarkt. Andrew Bailey, de voorzitter van de Bank of England, zei dat de centrale bank conform planning op vrijdag zal stoppen met het opkopen van staatsobligaties.

Volgens marktanalist David Bahnsen is dan ook sprake van een vreselijke beursomgeving die worstelt met een verzwakkende economie, onzekerheid over de bedrijfswinsten en de vraag hoe lang de Fed zal doorgaan met verkrappen. Daarbij is volgens hem sprake van extreem risicomijdende beleggerspsychologie.

Op macro-economisch vlak werd woensdag bekend dat de industrie in de eurozone in augustus op maandbasis 1,5 procent meer heeft geproduceerd. Op jaarbasis steeg de productie met 2,5 procent. De Britse industrie produceerde in augustus op maandbasis juist bijna 2 procent minder, terwijl vooraf rekening werd gehouden met een stabiele productie.

Bedrijfsnieuws

Philips heeft woensdag opnieuw gewaarschuwd voor de problemen in de aanvoerketen, waardoor de resultaten in zowel het derde als vierde kwartaal onder druk staan. Daarnaast werd er een omvangrijke afschrijving aangekondigd. ING sprak van een "zeer grote winstwaarschuwing". Het aandeel daalde 12,3 procent.

LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton heeft in de eerste negen maanden van dit jaar de omzet flink zien aantrekken, met 28 procent tot 56,5 miljard euro. Het aandeel verloor desondanks 1,9 procent. Sectorgenoot Hermès verloor in Parijs 1,2 procent.

In Parijs was Renault met een winst van 4,8 procent de sterkste stijger, gevolgd door Sanofi met een winst van 3,0 procent. STMicroelectronics was met een verlies van 10,5 procent de sterkste daler.

In Frankfurt won Covestro 4,3 procent, terwijl Brenntag 12,8 procent verloor. BASF eindigde in het groen, ondanks een winstwaarschuwing vanmiddag.

Euro STOXX 50 3.331,53 (-0,3%)

STOXX Europe 600 385,88 (-0,5%)

DAX 12.172,26 (-0,4%)

CAC 40 5.818,47 (-0,3%)

FTSE 100 6.826,15 (-0,9%)

SMI 10.199,32 (-0,1%)

AEX 631,18 (-0,8%)

BEL 20 3.313,82 (-0,9%)

FTSE MIB 20.466,77 (-1,3%)

IBEX 35 7.261,10 (-1,3%)

AMERIKAANSE AANDELEN

Wall Street opent volgens de Amerikaanse futures donderdag im het groen, na woensdag licht lager gesloten te zijn.

De Amerikaanse aandelenmarkten schommelden gisteren tussen lichte winsten en verliezen. "Aandelen zijn ongelooflijk kwetsbaar geworden, omdat de domino-effecten van de verkrapping van de centrale bank de risicopremies voor aandelen verder onder druk zetten", zei marktanalist Tom Lee van Fundstrat. "En beleggers vrezen over het algemeen dat de inflatie niet snel genoeg daalt om agressievere maatregelen van de Fed te voorkomen", voegde hij toe.

Gedurende de tweede helft van de handelsdag ging de aandacht met name uit naar de notulen van de laatste beleidsvergadering van de Fed, waaruit bleek dat de leden van de Fed hun zorgen uitten over de aanhoudend hoge inflatie.

Volgens de notulen stelden veel functionarissen hun verwachtingen voor toekomstige renteverhogingen opwaarts bij, hoewel sommigen meer voorzichtigheid betrachten met het verhogen van de rente vanwege de verhoogde risico's van economische en financiële volatiliteit.

Bijna alle deelnemers aan de bijeenkomst van vorige maand anticiperen op grote renteverhogingen tijdens de resterende twee bijeenkomsten dit jaar. De meesten verwachtten dit jaar nog een cumulatieve rentestijging van 1,25 procentpunt, terwijl andere functionarissen voorspelden dat de rente tegen het einde van haar nog met één procentpunt zou worden verhoogd.

Op macro-economisch vlak werd woensdag eveneens bekend dat het aantal hypotheekaanvragen in de VS vorige week is gedaald met 2,0 procent. De marktindex daalde van 218,7 naar 214,3.

De producentenprijzen in de Verenigde Staten zijn in september op maandbasis gestegen met 0,4 procent. Op jaarbasis stegen de producentenprijzen met 8,5 procent.

De novemberfuture voor een vat West Texas Intermediate ruwe olie sloot woensdag 2,3 procent, ofwel 2,08 dollar, lager op 87,27 dollar op de New York Mercantile Exchange.

Op macro-economisch vlak staan donderdag in de VS een drietal publicaties geagendeerd. Voorbeurs verschijnen de wekelijkse steunaanvragen en inflatiecijfers, gevolgd door de wekelijkse olievoorraden later op de dag.

Bedrijfsnieuws

PepsiCo presteerde beter dan verwacht in het derde kwartaal, met een aangepaste winst van 1,97 dollar per aandeel, waar analisten op 1,84 dollar hadden gerekend. Ook de omzet zag er beter uit dan verwacht. Verder rekent de frisdrankgigant op een autonome omzetgroei van 12 procent. Eerder werd gemikt op 10 procent. Het aandeel steeg 4,5 procent.

De Amerikaanse chipproducent Intel overweegt duizenden banen te schrappen nu de pc-markt tegenzit en het bedrijf zich genoodzaakt ziet kosten te besparen, zo schreef het Amerikaanse persbureau Bloomberg woensdag op basis van bronnen. Het aandeel won 1,7 procent.

Het aandeel Moderna koerst flink hoger, nadat Merck een optie lichtte om samen een vaccin te ontwikkelen. Dat levert Moderna in eerste instantie 250 miljoen dollar op. Het aandeel noteerde 8,3 procent hoger.

S&P 500 index 3.577,03 (-0,3%)

Dow Jones index 29.210,85 (-0,1%)

Nasdaq Composite 10.417,10 (-0,1%)

AZIE

De Aziatische beurzen noteerden donderdag overwegend lager.

Nikkei 225 26.273,50 (-0,5%)

Shanghai Composite 3.030,43 (+0,2%)

Hang Seng 16.534,15 (-1,0%)

VALUTA

De euro/dollar noteerde op 0,9703. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op woensdag bewoog het muntpaar nog op 0,9705 en bij het sluiten van de Europese beurzen stond er nog een stand van 0,9706 op de borden.

USD/JPY Yen 146,82

EUR/USD Euro 0,9703

EUR/JPY Yen 142,46

MACRO-AGENDA:

00:00 Details nieuwe handelsmaatregelen VS voor chipindustrie

08:00 Inflatie - September def. (Dld)

10:00 IEA - Maandrapport (Fra)

14:30 Steunaanvragen - Wekelijks (VS)

14:30 Inflatie - September (VS)

17:00 Olievoorraden - Wekelijks (VS)

BEDRIJFSNIEUWS:

00:00 TSMC - Cijfers derde kwartaal (Tai)

12:00 BlackRock - Cijfers derde kwartaal (VS)

13:00 Delta Air Lines - Cijfers derde kwartaal (VS)