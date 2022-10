Olieprijs lager gesloten Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De prijs voor een vat ruwe olie is woensdag lager gesloten, vanwege zorgen dat een verzwakkende wereldeconomie de vraag naar energie onder druk zal zetten. Het Internationaal Monetair Fonds verlaagde dinsdag zijn prognose voor de groei van de wereldeconomie in 2023 en waarschuwde dat de risico's voor het financiële systeem toenemen. China, de op één na grootste verbruiker van olie, heeft de coronabeperkingen in Shanghai en Shenzhen opgevoerd, wat de economische activiteit zou kunnen beteugelen. Een andere factor die de olieprijs naar beneden duwde was de sterke dollar. De dollarindex, een maatstaf voor de waarde van de greenback ten opzichte van een mandje van andere belangrijke valuta, is deze week gestegen tot dicht bij het hoogste niveau van dit jaar. Oliekartel OPEC verwacht voor 2022 én 2023 een lagere vraag naar olie dan eerder ingeschat. De verwachte groei in de vraag wordt voor dit jaar met 460.000 vaten per dag verlaagd naar 2,64 miljoen vaten. De oude prognose uit het vorige maandrapport lag op een groei van de vraag met 3,1 miljoen vaten olie per dag. De groeiverwachting voor 2023 werd verlaagd met 360.000 vaten naar een totaal 2,34 miljoen vaten per dag. Het kartel verlaagde woensdag ook de verwachtingen voor de groei van de mondiale economie voor dit jaar van 3,1 naar 2,7 procent en voor volgend jaar rekent de OPEC op 2,5 procent groei. Voor het kartel ondersteunen de nieuwe inzichten het recente besluit om de olieproductie met 2 miljoen vaten per dag te verlagen. De novemberfuture voor een vat West Texas Intermediate ruwe olie sloot woensdag 2,3 procent, ofwel 2,08 dollar, lager op 87,27 dollar op de New York Mercantile Exchange. Bron: ABM Financial News

