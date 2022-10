Fed-notulen tonen bezorgdheid over aanhoudende hoge inflatie Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Federal Reserve

(ABM FN-Dow Jones) Leden van de Federal Reserve hebben vorige maand tijdens hun beleidsvergadering hun zorgen geuit over de aanhoudend hoge inflatie en verwachtten dat het verlagen van de prijzen en lonen waarschijnlijk zou leiden tot een verzwakking van de arbeidsmarkt. Dit bleek woensdagavond uit de notulen van de laatste beleidsvergadering van de Federal Reserve. Volgens de notulen van de beleidsvergadering van 20 en 21 september stelden veel functionarissen hun verwachtingen voor toekomstige renteverhogingen opwaarts bij, hoewel sommigen meer voorzichtigheid betrachten met het verhogen van de rente vanwege verhoogde risico's van economische en financiële volatiliteit. Uit de notulen bleek tevens dat functionarissen van mening waren dat het verhogen van de rente naar meer restrictieve niveau's ervoor zou zorgen dat de hogere inflatie niet in de economie wordt ingebed. De functionarissen waren het erover eens dat de rente nu agressiever verhogen "de veel grotere economische pijn zou voorkomen, die gepaard zou gaan met een diepgewortelde hoge inflatie, inclusief het nog agressievere beleid dat in dat geval nodig zou zijn om de prijsstabiliteit te herstellen", aldus de notulen. De Federal Reserve verhoogde op 21 september de belangrijkste rente voor de derde keer op rij met 75 basispunten naar een bandbreedte van 3,00 tot 3,25 punten. Het besluit werd unaniem genomen. In totaal verhoogde de Amerikaanse centrale bank de rente dit jaar al vijf keer. Bijna alle deelnemers aan de bijeenkomst van vorige maand anticiperen op grote renteverhogingen tijdens de resterende twee bijeenkomsten dit jaar. De meesten verwachtten dit jaar nog een cumulatieve rentestijging van 1,25 procentpunt. Om dat te bereiken, zouden ambtenaren de benchmarkrente tijdens de bijeenkomst in november kunnen verhogen met 75 basispunten en in december met 50 basispunten. Andere functionarissen voorspelden dat het tarief tegen het einde van het jaar met één procentpunt zou worden verhoogd. De volgende beleidsvergadering staat gepland op 1 en 2 november 2022. Bron: ABM Financial News

