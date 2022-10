Witte Huis overweegt verbod op Russische aluminium - media Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Het Witte Huis overweegt een verbod op Russisch aluminium als reactie op de Russische militaire escalatie in Oekraïne. Dit meldde persbureau Bloomberg woensdag op basis van bronnen die bekend zijn met het besluit. Aluminium is tot dusver afgeschermd van sancties vanwege het belang ervan in van alles...van de productie van auto's en iPhones tot de bouw van wolkenkrabbers. Het Witte Huis overweegt volgens de bronnen drie opties: een regelrecht verbod, het verhogen van de handelstarieven tot een niveau waarmee effectief een verbod wordt opgelegd, of het bestraffen van het bedrijf dat het metaal produceert, United Co. Rusal International PJSC. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.