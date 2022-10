Europese beurzen lager gesloten Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: EC

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen zijn woensdag opnieuw lager gesloten. De breed samengestelde STOXX Europe 600 index daalde 0,5 procent tot 385,88 punten, de Duitse DAX presenteerde een verlies van 0,4 procent op 12.172,26 punten en voor de Franse CAC 40 resteerde een min van 0,3 procent op 5.818,47 punten. De Britse FTSE 100 sloot 0,9 procent lager op 6.826,15 punten. Er waren aanhoudende zorgen over de Britse obligatiemarkt. Andrew Bailey, de voorzitter van de Bank of England, zei dat de centrale bank conform planning op vrijdag zal stoppen met het opkopen van staatsobligaties. Volgens marktanalist David Bahnsen is dan ook sprake van een vreselijke beursomgeving die worstelt met een verzwakkende economie, onzekerheid over de bedrijfswinsten en de vraag hoe lang de Fed zal doorgaan met verkrappen. Daarbij is volgens hem sprake van extreem risicomijdende beleggerspsychologie. Op macro-economisch vlak werd woensdag bekend dat de industrie in de eurozone in augustus op maandbasis 1,5 procent meer heeft geproduceerd. Op jaarbasis steeg de productie met 2,5 procent. De Britse industrie produceerde in augustus op maandbasis juist bijna 2 procent minder, terwijl vooraf rekening werd gehouden met een stabiele productie. De euro/dollar noteerde op 0,9706. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar nog op 0,9706 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag stond er een stand van 0,9703 op de borden. Olie werd woensdag tot 1,9 procent goedkoper. Oliekartel OPEC verwacht minder vraag naar olie dit jaar en volgend jaar, bleek uit een maandelijks rapport. En dat ondersteunt de recent gepresenteerde productieverlaging met 2 miljoen vaten per dag. Bedrijfsnieuws Philips heeft woensdag opnieuw gewaarschuwd voor de problemen in de aanvoerketen, waardoor de resultaten in zowel het derde als vierde kwartaal onder druk staan. Daarnaast werd er een omvangrijke afschrijving aangekondigd. ING sprak van een "zeer grote winstwaarschuwing". Het aandeel daalde 12,3 procent. LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton heeft in de eerste negen maanden van dit jaar de omzet flink zien aantrekken, met 28 procent tot 56,5 miljard euro. Het aandeel verloor desondanks 1,9 procent. Sectorgenoot Hermès verloor in Parijs 1,2 procent. In Parijs was Renault met een winst van 4,8 procent de sterkste stijger, gevolgd door Sanofi met een winst van 3,0 procent. STMicroelectronics was met een verlies van 10,5 procent de sterkste daler. In Frankfurt won Covestro 4,3 procent, terwijl Brenntag 12,8 procent verloor. BASF eindigde in het groen, ondanks een winstwaarschuwing vanmiddag. Tussenstanden Wall Street Rond het slot van de Europese beurzen noteerde de toonaangevende S&P 500 index 0,2 procent hoger op 3.595,81 punten. De Dow Jones index steeg 0,5 procent en technologiebeurs Nasdaq noteerde 0,1 procent in het groen. Bron: ABM Financial News

