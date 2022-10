Philips onderuit op rood Damrak

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is woensdag lager gesloten, met een groot verlies voor Philips en nadat techaandelen hun aanvankelijke koerswinsten weer inleverden.

De AEX sloot 0,8 procent lager op 631,18 punten.

Eerder op de dag stond de beurs nog vrijwel vlak dankzij herstellende koerden bij technologie-aandelen, na de klappen op dinsdag. Toen werd bekend dat de verkoopcijfers van computers in het derde kwartaal "redelijk dramatisch" zijn, volgens investment manager Simon Wiersma van ING. Ook de strengere Amerikaanse exportbeperkingen voor technologie naar China ijlden dinsdag nog na.

De volatiele rentemarkten, de oorlog in Oekraïne en de vrees voor een recessie in Europa drukken volgens Wiersma stemming op de beurzen.

"Beleggers zijn vooral in afwachting van de Amerikaanse inflatiecijfers van september [op donderdag] en hopen intens op een vertraging." Een stijging van de Amerikaanse producentenprijzen vanmiddag is echter geen goede voorbode.

Ook het bedrijfsresultatenseizoen dat op vrijdag echt van start gaat met een aantal Amerikaanse grootbanken, zal de aandacht van de markt opeisen.

Strateeg Joost van Leenders van Van Lanschot Kempen denkt dat veel slecht nieuws al is ingeprijsd. Europese aandelen noteren volgens hem "stevig" onder het historische gemiddelde. "De korting van Europese aandelen ten opzichte van Amerikaanse aandelen is enorm. Op basis van de verwachte koers-winstverhouding zijn Europese aandelen ruim 30 procent goedkoper dan Amerikaanse", aldus Van Leenders. Doorgaans is de korting volgens hem slechts 15 procent.

De strateeg ziet veel signalen die erop wijzen dat de aandelenmarkten 'oversold' zijn. "We zien dit niet als signalen om al aandelen te kopen, maar het is wel een risico voor onze onderwogen positie", aldus de expert van Van Lanschot Kempen. "Een klein beetje positief nieuws, bijvoorbeeld in de vorm van lagere inflatie of lagere rentes, kan tot een opleving van de koersen leiden."

Het muntpaar euro/dollar koerste rond een niveau van 0,9706.

De olieprijs daalde 2 procent tot 87,52 dollar voor een vat West Texas Intermediate voor levering in november. Brent-olie werd 1,8 procent goedkoper op 92,63 dollar. OPEC verwacht minder vraag naar olie dit jaar en volgend jaar, bleek uit een maandelijks rapport. En dat ondersteunt de recent gepresenteerde productieverlaging met 2 miljoen vaten per dag.

Stijgers en dalers

Onder de hoofdfondsen won muziekbedrijf UMG 2,7 procent.

Het aandeel Philips kelderde met 12 procent na een nieuwe winstwaarschuwing, die volgens ING "zeer groot" is. Philips wordt hard geraakt in de aanvoerketen, vooral bij de Healthcare-divisie, terwijl de consumententak nog redelijk presteerde, zo stelde analist Marc Hesselink. Philips moet opnieuw 1,3 miljard euro afschrijven in het derde kwartaal vanwege de problemen met zijn beademingsapparaten.

Just Eat Takeaway was ook een grote daler met 5,5 procent koersverlies.

In de AMX won Alfen 2 procent en Vopak 1 procent. Eurocommercial Properties en SBM Offshore leverden 3 procent in.

Kunstmestbdrijf OCI verloor 0,8 procent, nadat zowel Berenberg als Degroof Petercam het aandeel van de kooplijst haalde. Sinds begin dit jaar steeg het aandeel met ruim 80 procent.

Onder de kleinere aandelen won Nedap 2 procent. Fastned verloor 6 procent na een koersdoelverlaging door ING, volgend op de kwartaalresultaten van het bedrijf. Ook klantenservicebedrijf Majorel verloor 6 procent.

Wall Street

De Amerikaanse beurzen noteerden woensdag bij de slotgong op Beursplein 5 licht in het groen.

