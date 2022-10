Beursblik: Berenberg tipt NN Group

(ABM FN-Dow Jones) Berenberg tipt de aandelen van verzekeraars NN Group en Allianz voor een koersstijging op de korte termijn, omdat deze twee verzekeraars ondergewaardeerd lijken.

Bij NN Group denken de analisten dat het aandeel duidelijk lager gewaardeerd wordt sinds de solvabiliteit in de eerste helft van het jaar van 213 naar 196 procent daalde. Berenberg denkt echter dat dit in het derde kwartaal weer is opgeveerd naar 217 procent, dankzij gunstigere spreads op Nederlandse hypotheken.

Berenberg denkt verder dat het aandeel deels onder druk stond omdat beleggers ongeduldig zijn over de vrije kasstroom, maar volgens de zakenbank kon NN Group daar niet veel over zeggen als gevolg van aangepaste regelgeving van toezichthouder DNB, die de groei van de kasstroom vertraagt. Op termijn komen de contanten er alsnog uit, denkt Berenberg, en is de markt daarom te somber.

Overigens zal NN geen derdekwartaalcijfers presenteren, maar vermoedelijk wel een update geven tijdens de beleggersdag in Londen op 17 november.

De koers van Allianz wordt gedrukt door de vrees dat de Duitse verzekeraar geen aandelen meer gaat inkopen, maar die vrees lijkt Berenberg overtrokken, hoewel de bank inderdaad niet 100 procent zeker is dat Allianz bij de komende kwartaalcijfers een nieuw inkoopprogramma ter waarde van 1 miljard euro zal aankondigen. Maar dat Allianz dit bij de publicatie van de jaarcijfers alsnog zal doen, dat is volgens de analisten wel voor vrijwel 100 procent zeker, aangezien de beleggingsinkomsten sterk zijn gestegen en de kosten van natuurrampen beperkt bleven.

Ook Ageas en Zürich worden getipt, hoewel de aanjagers voor een koersstijging daar wat langer op zich laten wachten, volgens Berenberg. Voor Ageas is dat het verwachte slotdividend van 1,50 euro bij de jaarcijfers, waarmee het rendement voor dit jaar op 8 procent zou komen. Voor Zürich is het een strategie-update op 18 november.

Verzekeraars zijn geen pensioenfondsen

De aandelenmarkten maken zich zorgen over het onderpand voor beleggingen van Britse pensioenfondsen, waar de Bank of England 65 miljard pond voor opzij heeft gezet. Berenberg heeft daar veel vragen over gekregen, maar denkt dat de onrust op de obligatiemarkten alleen pensioenfondsen raakt, en niet verzekeraars. Dit is vooral te danken aan de Solvency II-regels voor verzekeraars, die beleggen met geleend geld ontmoedigen.

Al met al denkt Berenberg dat de solvabiliteit van verzekeraars in het derde kwartaal op peil is gebleven op gemiddeld 221 procent, tegen 220 procent in juni en 219 procent eind vorig jaar. Eind dit jaar zien de analisten zelfs een verbetering tot 225 procent. De analisten gaan ervan uit dat de solvabiliteit uiteindelijk bepalend is voor de aandelenkoers, omdat dit de ruimte voor dividend bepaalt.

Berenberg heeft koopadviezen op NN Group, Allianz, Ageas en Zürich.