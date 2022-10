Futures wijzen op hogere opening op Wall Street

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen gaan woensdag een groene opening tegemoet, nadat PepsiCo het cijferseizoen met succes aftrapte.

Een half uur voor opening noteerden de futures op de S&P 500 index 0,2 procent hoger en die voor de Nasdaq 0,3 procent.

Daarmee lijkt Wall Street een einde te gaan maken aan een vijfdaagse verliesreeks.

"Aandelen zijn ongelooflijk kwetsbaar geworden, nu de domino-effecten van de verkrapping door de centrale banken de risicopremies voor aandelen verder onder druk zetten", aldus Tom Lee, hoofd onderzoek bij Fundstrat.

"En beleggers vrezen dat de inflatie niet snel genoeg daalt om agressievere maatregelen van de Fed te voorkomen", ging de analist verder. Vanmiddag bleken de producentenprijzen in september toch weer gestegen, met 0,4 procent in september, na een daling met 0,2 procent in augustus.

Morgen volgen de consumentenprijzen en vanavond is het de beurt aan de Fed met de notulen van de laatste rentevergadering.

PepsiCo trapte voorbeurs het cijferseizoen af. Vrijdag volgt een serie grootbanken.

"Er is een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid dat er wat cijfers zullen tegenvallen. Maar ondertussen zijn de verwachtingen al dermate hard naar beneden bijgesteld dat er toch ook heel wat bedrijven over de fors verlaagde horde zouden moeten kunnen geraken", voorziet Philippe Gijsels, hoofdstrateeg bij BNP Paribas Fortis.

Het belangrijkste is volgens Gijsels de reactie van de markt op de resultaten, vooral op die tegenvallen. "Als we niet meer lager zouden gaan op tegenvallende cijfers, dan zou dit bijzonder positief zijn, want het zou betekenen dat het slecht nieuws al voor een groot deel in de koersen verrekend zit."

De euro/dollar noteerde op 0,9712. Olie werd iets goedkoper. Oliekartel OPEC liet in een nieuw maandrapport weten minder vraag naar olie te verwachten. En dat ondersteunt de recent gepresenteerde productieverlaging met 2 miljoen vaten per dag.

Poolse autoriteiten hebben een woensdag olielek geconstateerd in een pijplijn tussen Rusland en Europa. Polen gaat uit van een ongeluk en ziet geen aanleiding om aan te nemen dat het om sabotage gaat.

Bedrijfsnieuws

PepsiCo presteerde beter dan verwacht in het derde kwartaal, met een aangepaste winst van 1,97 dollar per aandeel, waar analisten op 1,84 dollar hadden gerekend. Ook de omzet zag er beter uit dan verwacht. Verder rekent de frisdrankgigant op een autonome omzetgroei van 12 procent. Eerder werd gemikt op 10 procent. Het aandeel noteert 2,5 procent hoger in de voorbeurshandel.

De Amerikaanse chipproducent Intel overweegt duizenden banen te schrappen nu de pc-markt tegenzit en het bedrijf zich genoodzaakt ziet kosten te besparen, zo schreef het Amerikaanse persbureau Bloomberg woensdag op basis van bronnen. Het aandeel stijgt ruim een half procent in voorbeurshandel.

Het aandeel Moderna koerst flink hoger, nadat Merck een optie lichtte om samen een vaccin te ontwikkelen. Dat levert Moderna in eerste instantie 250 miljoen dollar op.

Slotstanden

De S&P 500 sloot dinsdag 0,6 procent lager op 3.588,84 punten, de Dow Jones-index steeg 0,1 procent tot 29.239,19 punten en technologie-index Nasdaq sloot 1,1 procent lager op 10.426,19 punten.