Beursblik: solide kwartaalcijfers halfgeleiders verwacht

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De aanstaande kwartaalcijfers van de halfgeleiderspecialisten zullen solide zijn en onprettige verrassingen blijven uit. Dit verwachten analisten van ABN AMRO Oddo. "Gezien de koerscorrectie van 40 procent kan de sector stevige herzieningen aan. Daarbij is 2022 geen 2001 of 2008", aldus de analisten in hun vooruitblik. Voor 2023 rekent de bank op een krimp van 3 procent in de chipmarkt, waar het eerder uitging van een pas op de plaats. In 2022 komt de groei vermoedelijk nog uit op 8 procent. De halfgeleidermarkt zal pas eind eerste kwartaal of begin tweede kwartaal 2023 uitbodemen. En na een serie waarschuwingen van onder meer Micron en AMD, die helpen de bodem te bepalen, denken de analisten dat het tijd begint te worden om hierop te anticiperen via het opbouwen van blootstelling aan onder meer de techtransitie met behulp van ASML en ASMI. "Daarvoor zijn de groeivooruitzichten nog altijd solide." ABN AMRO vindt ASMI nog iets aantrekkelijker dan ASML, gezien de grotere blootstelling van ASML aan de geheugenmarkt. Voor dat marktsegment verlaagde de bank de taxaties voor 2023. Voor ASMI verlaagde ABN AMRO het koersdoel licht van 320 naar 310 euro en voor ASML van 600 naar 560 euro, Voor beide aandelen handhaaft de bank het Outperform advies. Ook het Belgische Melexis blijft op de kooplijst, met een koersdoelverlaging van 100 naar 92 euro. "De waarderingsniveaus zijn weer aantrekkelijk geworden", aldus ABN AMRO. Het koersdoel voor Besi werd verlaagd van 55 naar 50 euro met een Neutraal advies. Bron: ABM Financial News

