PepsiCo in de lift na sterk kwartaal

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Het aandeel PepsiCo stijgt woensdag in de handel voorbeurs, nadat de frisdrankreus beter dan verwachte kwartaalcijfers bekendmaakte en zijn verwachtingen voor het jaar verhoogde. Hogere prijzen hielpen om wat zwakte in de volumes te compenseren. De nettowinst steeg van 2,22 miljard naar 2,70 miljard dollar, of van 1,60 naar 1,95 dollar per aandeel, in het kwartaal dat eindigde op 3 september. Zonder bijzondere posten, was de winst per aandeel 1,97 dollar, wat hoger was dan de consensusverwachting van analisten op FactSet van 1,84 dollar. De omzet steeg met bijna 9 procent tot 22,0 miljard dollar, waar analisten rekenden op 20,8 miljard dollar. Wisselkoersen hadden een negatief effect van 3 procentpunt. De volumes daalden met 1,5 procent in het snacksegement en stegen met 3 procent bij de frisdranken. De vergelijkbare omzet daalde 1 procent, terwijl de effectieve prijzen met 17 procent stegen. De frisdranken in Noord-Amerika zagen de omzet met 3,6 procent groeien tot 6,6 miljard dollar. De snackdivisie Frito-Lay Noord-Amerika wist de omzet zelfs met 20 procent te vergroten tot 5,6 miljard dollar. In Europa steeg de omzet minder hard, met net geen 1 procent tot 3,65 miljard dollar. In Latijns Amerika was de groei ook sterk, met 20 procent tot 2,5 miljard dollar. Outlook Pepsico rekent voor dit jaar op een winst per aandeel van 6,73 dollar dit jaar, waar eerder nog 6,63 dollar het richtpunt was. Daarnaast ziet de gigant een autonome omzetgroei van 12 procent, 2 procentpunt meer dan voorheen. PepsiCo verslaat al vijftien kwartalen op rij de winstverwachting. Het aandeel steeg woensdag in de handel voorbeurs 2,6 procent. Bron: ABM Financial News

