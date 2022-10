Obligatie: Nederland wil 2 tot 3 miljard euro ophalen Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Nederlandse staat wil maandag 17 oktober 2,0 miljard tot 3,0 miljard euro ophalen met één nieuwe en één te heropenen lening. Dit meldde het agentschap van het ministerie van Financiën woensdag. De te heropenen lening loopt af op 27 februari 2023 en werd op 17 augustus van dit jaar voor de eerste keer geveild. Hieronder staat nu 2,19 miljard euro uit en het Agentschap mikt hier op 1,0 tot 1,5 miljard euro. De nieuwe lening loopt af op 27 april en ook bij deze wordt gemikt op 1,0 tot 1,5 miljard euro. Tussentijds wordt op deze leningen niet afgelost. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.