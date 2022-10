Futures wijzen op groene opening Wall Street Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen gaan woensdag naar verwachtingen een hogere opening tegemoet. Rond lunchtijd lieten de futures op de S&P index een stijging van 0,6 procent zien. Daarmee zou Wall Street een einde maken aan een vijfdaags verliesreeks. “Aandelen zijn ongelooflijk kwetsbaar geworden, nu de domino-effecten van de verkrapping door de centrale banken de risicopremies voor aandelen verder onder druk zetten”, aldus Tom Lee, hoofd onderzoek bij Fundstrat. “En beleggers vrezen dat de inflatie niet snel genoeg daalt om agressievere maatregelen van de Fed te voorkomen”, ging de analist verder. Vanmiddag staan de producentenprijzen op de rol en morgen de consumentenprijzen. Vanavond is het ook de beurt aan de Fed met de notulen van de laatste rentevergadering. Verder kijken beleggers al uit naar het cijferseizoen dat PepsiCo vandaag aftrapt. “Er is een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid dat er wat cijfers zullen tegenvallen. Maar ondertussen zijn de verwachtingen al dermate hard naar beneden bijgesteld dat er toch ook heel wat bedrijven over de fors verlaagde horde zouden moeten kunnen geraken”, voorziet Philippe Gijsels, hoofdstrateeg bij BNP Paribas Fortis. Het belangrijkste is volgens Gijsels de reactie van de markt op de resultaten, vooral op die tegenvallen. “Als we niet meer lager zouden gaan op tegenvallende cijfers, dan zou dit bijzonder positief zijn, want het zou betekenen dat het slecht nieuws al voor een groot deel in de koersen verrekend zit.” De euro/dollar noteerde op 0,9712. Olie werd iets duurder. Poolse autoriteiten hebben een woensdag olielek geconstateerd in een pijplijn tussen Rusland en Europa. Polen gaat uit van een ongeluk en ziet geen aanleiding om aan te nemen dat het om sabotage gaat. Bedrijfsnieuws PepsiCo presteerde beter dan verwacht in het derde kwartaal, met een aangepaste winst van 1,97 dollar per aandeel, waar analisten op 1,84 dollar hadden gerekend. Ook de omzet zag er beter uit dan verwacht. Verder rekent de frisdrankgigant op een autonome omzetgroei van 12 procent. Eerder werd gemikt op 10 procent. Het aandeel noteert 2,7 procent in voorbeurshandel. De Amerikaanse chipproducent Intel overweegt duizenden banen te schrappen nu de pc-markt tegenzit en het bedrijf zich genoodzaakt ziet kosten te besparen, zo schreef het Amerikaanse persbureau Bloomberg woensdag op basis van bronnen. Het aandeel stijgt 1,2 procent in voorbeurshandel. Slotstanden De S&P 500 sloot dinsdag 0,6 procent lager op 3.588,84 punten, de Dow Jones-index steeg 0,1 procent tot 29.239,19 punten en technologie-index Nasdaq sloot 1,1 procent lager op 10.426,19 punten. Bron: ABM Financial News

