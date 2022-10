Beursblik: winstverwachtingen te rooskleurig

(ABM FN-Dow Jones) De winstverwachtingen van analisten voor de bedrijfsresultaten in 2023 zijn te rooskleurig, omdat de gevolgen van inflatie te positief worden ingeschat. Dit zegt Joost van Leenders van Van Lanschot Kempen.

Hoge inflatie leidt tot hoge omzetgroei, en dat zou leiden tot een hogere winstgroei. Maar dat werkt alleen als er ook meer producten worden verkocht. Als de prijzen stijgen, maar er worden minder producten verkocht, is het veel moeilijker om de marges en winsten op peil te houden, aldus Van Leenders. Van Lanschot Kempen verwacht daarom een negatieve reële groei.

Voor 2023 verwachten analisten gemiddeld een winstgroei van 7,3 procent in de Verenigde Staten en van 3,6 procent in Europa. De winstverwachtingen in de VS zijn dit jaar iets omlaag bijgesteld, die in Europa juist iets omhoog, omdat de resultaten tot nu toe meevielen, waardoor de basis hoger ligt. De verwachte groei van Europese resultaten ligt wel fors lager dan die van Amerikaanse bedrijven. Begin dit jaar lag die verwachting voor Europa nog op 8,1 procent groei.

De stijging van de dollarkoers speelt ook een rol. De dollar werd dit jaar 14 procent meer waard, ten opzichte van de euro. Dit betekent relatief sterke winstdynamiek voor Europese bedrijven die inkomsten in dollars genereren, licht Van Leenders toe. Andersom drukt dit de winsten van Amerikaanse bedrijven. Van Lanschot Kempen denkt echter dat dit voordeel gaat wegvallen, omdat de dollar niet blijft stijgen.

Van Lanschot Kempen is onderwogen in staatsobligaties, onderwogen in aandelen en overwogen in cash. "De aandelenmarkten zijn flink gedaald en het sentiment is zeer negatief. Daarmee vinden we het riskant om nu verder onderwogen te gaan." Maar vanuit fundamenteel oogpunt vindt Van Leenders het nog te vroeg om al aandelen te kopen.