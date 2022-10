Europese beurzen hoger rond middaguur

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteerden woensdag hoger in een afwachtende markt.

De breed samengestelde STOXX Europe 600 index noteerde woensdag rond het middaguur een plus van 0,3 procent op 388,70 punten. De Duitse DAX liet een stijging zien van 0,5 procent naar 12.283,40 punten. De Franse CAC 40 noteerde een winst van 0,6 procent met een stand van 5.896,13 punten. De Britse FTSE won woensdag 0,3 procent op 6.905,89 punten.

"Beleggers zijn vooral in afwachting van de Amerikaanse inflatiecijfers van september [op donderdag] en hopen innig op een vertraging van de inflatie", aldus investment manager Simon Wiersma van ING. Ook het cijferseizoen, dat op vrijdag echt van start gaat met cijfers van Amerikaanse grootbanken, zal de aandacht van de markt opeisen.

De volatiliteit op de rentemarkten, zorgen over de oorlog in Oekraïne en een aanstaande recessie in Europa, leiden volgens Wiersma tot een bedrukte stemming op de beurzen.

De Britse industrie produceerde in augustus op maandbasis bijna 2 procent minder, terwijl vooraf rekening werd gehouden met een stabiele productie. De industriële productie in de eurozone liet over augustus op maand- en op jaarbasis een stijging zien die hoger uitviel dan was voorzien.

De aandacht gaat vanmiddag verder uit naar het maandrapport van oliekartel OPEC.

Sprekers zijn vandaag Huw Pill en Catherine Mann van de Bank of England en Fed-bestuurder Michelle Bowman. Daarnaast komen in de VS de ministers van financiën van de G-20 en centrale bankiers bij elkaar.

Olie werd woensdag duurder. Een november-future West Texas Intermediate noteerde 0,4 procent in het groen op 89,69 dollar, terwijl voor een december-future Brent 94,79 dollar werd betaald, een stijging van 0,5 procent. Poolse autoriteiten hebben een woensdag olielek geconstateerd in een pijplijn tussen Rusland en Europa. Polen gaat uit van een ongeluk en ziet geen aanleiding om aan te nemen dat het om sabotage gaat.

De euro/dollar noteerde op 0,9702. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 0,9727 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag stond er een stand van 0,9708 op de borden.



Bedrijfsnieuws

Philips heeft woensdag opnieuw gewaarschuwd voor de problemen in de aanvoerketen, waardoor de resultaten in zowel het derde als vierde kwartaal onder druk staan. ING omschreef het alarm als een "zeer grote winstwaarschuwing". Het aandeel noteerde 7 procent lager.

LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton heeft in de eerste negen maanden van dit jaar de omzet flink zien aantrekken, met 28 procent tot 56,5 miljard euro. De koers van het aandeel won 3,0 procent. Sectorgenoot Hermès won in Parijs 2,9 procent.

Koersen van techrelateerde aandelen leken woensdag een herstel te kunnen neerzetten met een stijging van rond de 2 procent voor ASML en ASMI en 2,5 procent voor Infineon.

Futures Wall Street

De Amerikaanse beurzen gaan woensdag naar verwachting een hogere opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteerden 0,8 procent in het groen.

De S&P 500 sloot dinsdag 0,6 procent lager op 3.588,84 punten, de Dow Jones-index steeg 0,1 procent tot 29.239,19 punten en technologie-index Nasdaq sloot 1,1 procent lager op 10.426,19 punten.