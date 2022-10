Bank of England verlengt noodopkoopprogramma hoogstwaarschijnlijk niet Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Bank of England lijkt het noodopkoopprogramma van obligaties, dat op 28 september van start ging, vrijdag niet te verlengen. Voorzitter Andrew Bailey waarschuwde woensdag pensioenfondsen dat zij hun posities moeten herbalanceren en dat dit voor het einde van de week moet zijn gebeurd. Kortom, de pensioenfondsen hebben volgens de bankier nog drie dagen. Daarmee ontkrachtte Bailey een artikel van The Financial Times. De krant schreef dat bankiers signalen hadden ontvangen dat er vrijdag toch een verlenging van het opkoopprogramma zou volgen. James Athey, hoofd investeringen bij Aberdeen zei dinsdag dat de Bank of England er niet in is geslaagd om de volatiliteit te beteugelen. En de centrale bank heeft zich volgens hem in een moeilijke positie gemanoeuvreerd. Een gebrek aan agressiviteit wordt nu gezien als zwakte, terwijl een te enthousiaste reactie kan worden gezien als paniek. "De komende dagen worden waarschijnlijk een achtbaanrit, wat de technocraten van Threadneedle Street ook beslissen", waarschuwde Athey gisteren. Het Britse pond wint woensdag aan kracht. Het muntpaar pond/dollar stijgt 0,9 procent naar 1,1056 en euro/pond daalt 0,8 procent naar 0,8775. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.