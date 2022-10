Poolse autoriteiten constateren lek in oliepijplijn - media Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Poolse autoriteiten hebben een woensdag olielek geconstateerd in een pijplijn tussen Rusland en Europa. Dit meldde persbureau Bloomberg woensdag. Polen gaat uit van een ongeluk en ziet geen aanleiding om aan te nemen dat het om sabotage gaat. "Het is niet de eerste keer dat er olie lekt en de situatie kan zeker niet vergeleken worden met de explosie bij de Nord Stream-pijplijn", aldus Mateusz Berger, verantwoordelijk voor de energie-infrastructuur in Polen. De Poolse pijplijnbeheerder PERN verwacht binnen enkele uren te weten wat de exacte oorzaak is van het lek in de Druzhba-pijplijn, aldus Bloomberg. Het probleem werd dinsdagavond laat geconstateerd. Volgens Bloomberg werd het lek gevonden in één van de twee noordelijke pijplijnen in het Druzhba-netwerk, die olie levert aan Polen en Duitsland. De andere pijplijn is nog steeds operationeel. De olieprijs stijgt woensdag geleidelijk na de berichtgeving over het lek. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.