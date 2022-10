Valuta: Britse pond sterkt aan

(ABM FN-Dow Jones) De euro noteerde woensdag rond 0,97 dollar in een alerte en nerveuze markt die voorlopig risico-avers is, terwijl het Britse pond een stijging laat zien.

"De Bank of England lijkt vrijdag geen vervolg te geven aan het inderhaast ingelaste opkoopprogramma", aldus marktanalist Teeuwe Mevissen van Rabobank woensdag tegen ABM Financial News. "Niettemin is de politieke en monetaire situatie in het Verenigd Koninkrijk momenteel verre van stabiel, waarmee het nog te bezien valt of dit voornemen houdbaar is", aldus Mevissen.



Mevissen kijkt vandaag met speciale aandacht naar de producentenprijzen van de Verenigde Staten in september, in aanloop naar de consumentenprijzen over dezelfde maand die donderdag verschijnen, en de notulen van de meest recente vergadering van de Federal Reserve, die vanavond naar buiten komen.

"De CPI van de Amerikanen is wat ons betreft het belangrijkste cijfer van de week, van de notulen verwachten wij een bevestiging van de eerder uitgestippelde beleidslijnen."

De Britse industrie produceerde in augustus op maandbasis bijna 2 procent minder, terwijl vooraf rekening werd gehouden met een stabiele productie. De industriële productie in de eurozone liet over augustus op maand- en op jaarbasis een stijging zien die hoger uitviel dan was voorzien.

De aandacht gaat vanmiddag verder uit naar het maandrapport van oliekartel OPEC.

Sprekers zijn vandaag Huw Pill en Catherine Mann van de Bank of England en Fed-bestuurder Michelle Bowman. Daarnaast komen in de VS de ministers van financiën van de G-20 en centrale bankiers bij elkaar.

De euro noteerde woensdag 0,1 procent lager op 0,9700 dollar. De Europese munt noteerde 0,5 procent lager op 0,8796 Britse pond. Het Britse pond steeg woensdag 0,5 procent en noteerde op 1,1030 dollar.