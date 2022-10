Beursblik: Credit Suisse verhoogt koersdoel Prosus Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) Credit Suisse heeft woensdag het koersdoel voor Prosus verhoogd van 95,00 naar 99,00 euro bij handhaving van het Outperform advies. Na de cijfers over het gebroken boekjaar 2022, de aankondiging en de start van een inkoopprogramma van eigen aandelen en de halfjaarcijfers van Tencent, paste Credit Suisse de ramingen aan voor de belangen van de investeerder met een notering in Amsterdam. Zodoende kwam de Zwitserse zakenbank tot een hoger koersdoel. "Prosus is een zeer aantrekkelijke en effectieve manier om een belang te hebben in Tencent", zo oordeelden analisten van de bank. Prosus heeft een belang van 28,1 procent in Tencent, wat momenteel goed is voor een bedrag van 90 miljard dollar tegen de huidige marktwaarde van Prosus van 72,6 miljard dollar. Prosus verkoopt momenteel aandelen Tencent en koopt eigen aandelen in. "Tegen de huidige niveaus, kan Prosus dit theoretisch gezien nog negen jaar lang doen", aldus analisten, die echter wel inzien dat dit betekent dat het inkoopprogramma omvangrijker is dan de marktwaarde van Prosus. "Maar het laat zien dat Prosus vuurkracht heeft om de korting op het aandeel aan te pakken." Bovendien heeft de investeerder een sterke balans, waardoor Prosus kan blijven investeren in zijn belangen, waar concurrenten daar meer moeite mee hebben. "Hoewel de geopolitieke ontwikkelingen voor onzekerheid zorgen, denken we dat het inkoopprogramma van eigen aandelen ook hier effectief is, gezien een eventuele oplopende korting ervoor zorgt dat Prosus nog efficiënter aandelen Tencent kan verkopen in ruil voor eigen aandelen." Het aandeel Prosus steeg woensdagochtend licht tot 53,51 euro. Bron: ABM Financial News

