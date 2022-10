Beursblik: Degroof Petercam haalt OCI van kooplijst Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) Degroof Petercam heeft het advies voor het aandeel OCI verlaagd van Kopen naar Houden met handhaving van het koersdoel op 45,00 euro. Dit bleek woensdag uit een analistenrapport van de bank. Degroof Petercam voerde als belangrijkste argument voor de adviesverlaging de sterk opgelopen koers van het aandeel aan. Sinds begin dit jaar steeg het aandeel met ruim 80 procent. Daarmee is volgens de bank het opwaarts potentieel inmiddels beperkt. Tegelijkertijd blijft de bank van mening dat de kunstmestfabrikant met zijn langetermijngascontracten goed in staat moet zijn te profiteren van een opleving in de stikstofprijzen. Het aandeel Fertiglobe, een joint venture van OCI, lijkt bovendien over het hoogtepunt heen en is inmiddels met meer dan 5 procent gedaald, sinds Degroof Petercam het koersdoel op 22 september verhoogde van 39,00 naar 45,00 euro. Onderwijl is de koers van het aandeel OCI verder opgelopen en dat impliceert volgens Degroof Petercam dat de overige activiteiten van OCI hoger worden gewaardeerd. Het belang van 50 procent van OCI in Fertiglobe maakte op een gegeven moment bijna 90 procent van de totale marktwaarde van OCI uit, maar is inmiddels teruggevallen naar 70 procent. Het aandeel OCI noteerde woensdag op een rood Damrak 2,3 procent lager op 41,54 euro. Bron: ABM Financial News

