Beursblik: zeer grote winstwaarschuwing Philips

(ABM FN-Dow Jones) Philips heeft woensdag een zeer grote winstwaarschuwing afgegeven. Dit oordeelde analist Marc Hesselink van ING woensdag. "Het is de tweede winstwaarschuwing dit jaar, na een eveneens grote waarschuwing bij publicatie van de eerste halfjaarcijfers", aldus Hesselink. Philips wordt hard geraakt door problemen in de aanvoerketen, vooral bij de Healthcare-divisie, terwijl de consumententak nog redelijk presteerde, zo stelde de analist. Dit leidde er volgens de analist toe dat de autonome groei 5 procentpunten lager uitviel dan verwacht en de aangepaste EBITA zelfs 39 procent tekortschoot in het derde kwartaal. Ook voor het vierde kwartaal worden veel zwakkere resultaten voorzien, merkte Hesselink op. "Dit impliceert dat de consensus voor de aangepaste EBITA dit jaar met 25 procent neerwaarts moet worden bijgesteld." Een deel van die zwakte zal ook in 2023 aanhouden, waardoor de consensus voor volgend jaar eveneens met minstens 10 procent omlaag moet. De volgende stap zijn de doelen voor 2025, die volgens Hesselink een grote uitdaging zullen zijn, vooral nu wordt verwacht dat de Sleep & Respiratory-divisie niet volledig zal herstellen na de terugroepactie van beademingsapparatuur. ING heeft een Houden advies op Philips met een koersdoel van 20,00 euro. Het aandeel leverde vanochtend 9,4 procent in op 14,03 euro. Bron: ABM Financial News

De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.