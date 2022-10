ING verlaagt koersdoel Fastned Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Fastned

(ABM FN-Dow Jones) ING heeft het koersdoel voor Fastned verlaagd van 40,00 naar 35,00 euro en handhaaft het Houden advies. Dit bleek woensdag uit een rapport van analist Marc Hesselink. Volgens Hesselink kwam Fastned dinsdag met een gemengde kwartaalupdate. Positief is bijvoorbeeld dat Fastned de hogere energieprijzen kan doorrekenen aan de klanten zonder dat dit gevolgen heeft voor de vraag. Anderzijds vindt de analist het tempo waarin nieuwe locaties worden verworven "teleurstellend". Per saldo is de visie van Hesselink op het aandeel Fastned niet veranderd. Wel gingen de taxaties voor de lange termijn wat omlaag en verhoogde de analist de korting die hij hanteert, wat resulteerde in de koersdoelverlaging van 5 euro. Het aandeel Fastned noteert woensdag 2,1 procent lager op 31,70 euro. Bron: ABM Financial News

