Update: Philips waarschuwt voor problemen in aanvoerketen

(ABM FN-Dow Jones) Philips heeft woensdag opnieuw gewaarschuwd voor de problemen in de aanvoerketen, waardoor de resultaten in zowel het derde als vierde kwartaal onder druk staan.

De uitdagingen rond de aanvoerketen waren volgens Philips beduidend groter dan verwacht in het derde kwartaal. Als gevolg rekent Philips voor het afgelopen kwartaal op een omzet van 4,3 miljard euro. Dat komt neer op een vergelijkbare omzetdaling van circa 5 procent. De Diagnosis & Treatment-divisie zal daarbij een lage enkelcijferige vergelijkbare omzetdaling laten zien, terwijl Connected Care een daling van circa 15 procent zal boeken. Voor Personal Health verwacht Philips een vergelijkbare omzetgroei van circa 5 procent.

Als gevolg van de lagere omzet, zal de aangepaste EBITA uitkomen op circa 210 miljoen euro, of grofweg 5 procent van de omzet.

In het licht van de sterke groei van de orderinstroom van 47 procent in het derde kwartaal van vorig jaar, zal de orderintake in het afgelopen kwartaal vermoedelijk met 6 procent zijn gedaald. In een toelichting aan analisten liet CFO Abhijit Bhattacharya woensdag weten dat er nog geen orders worden geannuleerd. "Maar klanten zijn wel voorzichtiger geworden", aldus Bhattacharya.

Bhattacharya schat de impact van de problemen in de aanvoerketen op de omzet op circa 200 miljoen euro. De impact in het vierde kwartaal zal groter zijn. "In dat kwartaal boeken we doorgaans ook meer omzet, dus de impact is groter, mogelijk wel tot 500 miljoen euro", aldus de CFO.

Philips verwacht opnieuw een voorziening te moeten treffen van 1,3 miljard euro in het derde kwartaal gerelateerd aan de problemen met de beademingsapparatuur van het bedrijf. De voorziening heeft te maken met de veranderde financiële vooruitzichten voor de divisie Sleep & Respiratory Care. Het bedrijf nam al meerdere voorzieningen om tegenvallers rond de divisie op te vangen. Topman Frans van Houten zei in de conference call dat het moeilijk is om in te schatten welke impact de lopende rechtszaken rond de beademingsapparatuur exact zullen hebben. "We zijn nog steeds in gesprek over een schikking."

Op 24 oktober komt Philips met definitieve kwartaalcijfers. Het bedrijf zal dan ook meer inzicht geven in manieren om de huidige tegenwind het hoofd te bieden. Philips wil onder meer de productiviteit in onderzoek en ontwikkeling verbeteren door te focussen op minder, maar kwalitatievere projecten in de innovatiepijplijn. Deze verandering leidt echter wel tot een extra voorziening in het derde kwartaal van 165 miljoen euro.

Outlook

Philips verwacht nog steeds een betere tweede jaarhelft ten opzichte van de eerste. Desondanks waarschuwt Philips voor de gevolgen van de problemen in de aanvoerketen en de verslechterende macro-economische omstandigheden. Daarom verwacht Philips voor het vierde kwartaal een vergelijkbare omzetdaling van circa 5 procent, bij een hoge enkelcijferige tot dubbelcijferige EBITA-marge.

Het aandeel Philips koerste woensdagochtend 8,1 procent lager op 14,23 euro.

