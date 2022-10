Weer lagere opening AEX voorzien

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat woensdag opnieuw een lagere opening tegemoet. Futures op de AEX noteren ruim een half uur voor de openingsgong tot 0,3 procent in het rood. Dinsdag eindigde de hoofdgraadmeter al 0,8 procent lager op 636,31 punten.

De Amsterdamse beurs staat, net als omringende beurzen, een rode opening te wachten, waarmee de neerwaartse trend van dinsdag een vervolg krijgt. Beleggers maken zich onverminderd zorgen over de Britse obligatiemarkt, de oorlog in Oekraïne en het tempo waarin de Federal Reserve de rente verhoogt.

"Dit is een verschrikkelijk beursklimaat, waarin beleggers te kampen hebben met een afzwakkende economie en onzekerheid over de bedrijfscijfers én over het tempo waarin de Fed blijft verkrappen", aldus CIO David Bahnsen van The Bahnsen Group. "Beleggers gedragen zich extreem risicoavers."

"Hoewel we van mening zijn dat een recessie onvermijdelijk is, blijft het moeilijk om te bepalen wat voor impact die zal hebben op de beurzen, gezien we niet weten hoeveel recessierisico's er zijn ingeprijsd", aldus Bahnsen. "Er is een significante kans dat tegen de tijd dat we in een recessie zitten, de beurzen al rekening houden met een herstel, gezien beleggers altijd vooruit kijken."

"De vraag is niet of er een recessie komt, maar wanneer en hoe erg", zegt ook Justin Wiggs van Stifel Nicolaus. Een sterk tweedaags herstel vorige week is inmiddels weer verleden tijd en volgens Wiggs is dit een belangrijke week voor de aandelenmarkt.

Donderdag komen er Amerikaanse inflatiecijfers die laten zien of de hogere beleidsrente van de Fed al vruchten afwerpt in de vorm van een afnemende inflatiedruk. Als de inflatie hoog blijft, zal de Fed ongetwijfeld de rente met nog eens een reuzenstap van 75 punten verhogen.

Intussen maken beleggers zich op voor de eerste golf van bedrijfsresultaten. Woensdag trapt PepsiCo af. Vooral vrijdag is het druk met een serie grootbanken die de boeken openen. De winstverwachtingen zijn nog niet dramatisch gedaald, ondanks de economische tegenwind, voor de grote banken als JPMorgan Chase en Morgan Stanley.

"De eerste- en tweedekwartaalcijfers waren opmerkelijk goed. Het derde kwartaal kan het keerpunt zijn waar we zien dat de winsten niet tot in de hemel kunnen blijven groeien en dat bedrijven gevoelig zijn voor de economische tegenwind die van alle kanten komt", zei David Donabedian van CIBC Private Wealth US.

De euro/dollar noteerde op 0,9712. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag bewoog het muntpaar nog op 0,9708 en bij het sluiten van de Europese beurzen stond er nog een stand van 0,9732 op de borden.

De olieprijs is dinsdag voor de tweede dag op rij gedaald, na vijf dagen van stijgingen vorige week, toen de OPEC besloot om de olieproductie fors te verlagen. De november-future op een vat West Texas Intermediate ruwe olie sloot 2 procent lager op 89,35 dollar per vat op de New York Mercantile Exchange.

Een verlaging van de economische ramingen door het IMF dinsdag voedde opnieuw de vrees voor een wereldwijde recessie. "Recessievrees leidt de aandacht af van een markt die krap bevoorraad is", stelde het team van StoneX uit Kansas City. In de Aziatische handel vanochtend daalden de olieprijzen met krap een procent verder.

Bedrijfsnieuws

Philips heeft woensdag opnieuw gewaarschuwd voor de problemen in de aanvoerketen, waardoor de resultaten in zowel het derde als vierde kwartaal onder druk staan. Philips treft bovendien opnieuw een voorziening van 1,3 miljard euro in het derde kwartaal gerelateerd aan de problemen met de beademingsapparatuur van het bedrijf. De voorziening heeft te maken met de veranderde financiële vooruitzichten voor de divisie Sleep & Respiratory Care. Het bedrijf verwacht wel nog steeds een betere tweede jaarhelft ten opzichte van de eerste.

Berenberg heeft het advies voor het aandeel OCI verlaagd van Kopen naar Houden, maar het koersdoel verhoogd van 42,00 naar 47,00 euro. Berenberg wees op de koersstijging van het aandeel OCI. Sinds begin dit jaar won het aandeel al meer dan 80 procent. OCI is volgens de analisten "een veilige plek om te schuilen, maar niet meer zo goedkoop".

Avantium gaat zich met zijn onderdeel Catalysis meer richten op onderzoek en ontwikkeling van oplossingen voor duurzame chemie en doopt het onderdeel om tot R&D Solutions.

Slotstanden Wall Street

De S&P 500 sloot dinsdag 0,6 procent lager op 3.588,84 punten, de Dow Jones-index steeg 0,1 procent tot 29.239,19 punten en technologie-index Nasdaq sloot 1,1 procent lager op 10.426,19 punten.