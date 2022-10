Unibail lanceert eigen mediabureau Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Unibail-Rodamco-Westfield heeft woensdag zijn eigen mediabureau gelanceerd. Westfield Rise is onder meer verantwoordelijk voor de verkoop van reclamecampagnes in de 57 winkelcentra van het vastgoedbedrijf in Europa, waarbij het fungeert als 'one-stop-shop' voor media-inkopers. Dat is inclusief 1.700 digitale billboards en 170 'brand experience' locaties die de winkelcentra bieden. Ook biedt het mediabureau allerlei online advertentiemogelijkheden. Westfield Rise krijgt kantoren in Parijs en Londen, met een team van 50 mensen, die de mediaverkoop voor 80 winkelcentra in de VS en Europa voor hun rekening nemen. Bron: ABM Financial News

