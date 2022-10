Beursblik: Berenberg haalt OCI van kooplijst Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) Berenberg heeft het advies voor het aandeel OCI verlaagd van Kopen naar Houden, maar het koersdoel verhoogd van 42,00 naar 47,00 euro. Dit bleek woensdag uit een sectorrapport van de zakenbank. Berenberg wees op de koersstijging van het aandeel OCI. Sinds begin dit jaar won het aandeel al meer dan 80 procent. De vrije kasstroom van OCI biedt volgens de bank voldoende ruimte voor een hoog dividend en tegelijk ook de ruimte om te blijven investeren. De vooruitzichten zijn positief en de analistenconsensus voor 2023 is "veel te laag", volgens Berenberg. OCI is volgens de analisten "een veilige plek om te schuilen, maar niet meer zo goedkoop". Het aandeel OCI sloot dinsdag op 42,52 euro. Bron: ABM Financial News

