Europese beurzen openen licht lager

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen gaan woensdag een licht lagere opening tegemoet. IG voorziet een openingsverlies van 16 punten voor de Duitse DAX, een min van 10 punten voor de Franse CAC 40 en een daling van 12 punten voor de Britse FTSE 100.

De Europese beurzen sloten dinsdag al lager, maar beperkten toen de verliezen nadat Wall Street de weg omhoog vond.

"Zowel het IMF als de Wereldbank waarschuwen voor een economische recessie, terwijl Jamie Dimon van zakenbank JPMorgan ook een mondiale recessie voorspelt in de komende maanden", stelden analisten van IG.

Het IMF bleek dinsdag met zijn ramingen voor de inflatie en economische groei in Nederland veel somberder dan het nationale rekenbureau CPB. Ook wereldwijd waren de neerwaarts bijgestelde ramingen een domper op de stemming, volgens CMC Markets.

Een verdere interventie van de Bank of England op de Britse obligatiemarkt haalde verzekeraars in Londen onderuit, merkte analist Michael Hewson van CMC Markets op.

"Aandelenbeurzen kunnen pas herstellen als de rentes stabiliseren of dalen en de winstgroei van bedrijven niet tegenvalt. Vooral de koersen van techaandelen stonden onder druk", stelde investment manager Simon Wiersma van ING eerder dinsdag.



Hewson van CMC zag de chipaandelen onder druk staan, nadat de VS nieuwe beperkingen afkondigden voor de toegang van China tot de Amerikaanse halfgeleiderindustrie.

De Britse werkloosheid daalde met 0,3 procentpunt naar 3,5 procent, bleek dinsdag verder.



Bedrijfsnieuws

Het aandeel van het Duitse Qiagen won 6 procent. Er zou vanuit het Amerikaanse Bio-Rad interesse zijn in een fusie.

ASML, Infineon en ASMI zagen de koersen met 3 tot 4 procent omlaag gaan. Besi en STMicroelectronics verloren respectievelijk 5 en 3 procent.

Energie-aandelen hadden het ook lastig. Shell verloor 1,3 procent, BP 2 procent en TotalEnergies sloot 2 procent lager in Parijs.

In Parijs daalde het aandeel Renault 2,2 procent en in Frankfurt leverde het aandeel Brenntag 9 procent in.

LVMH meldde nabeurs een sterke groei, met aantrekkende verkopen, vooral in Europa, Japan en de VS. Het aandeel sloot vlak in Parijs.

Euro STOXX 50 3.340,35 (-0,49%)

STOXX Europe 600 387,95 (-0,56%)

DAX 12.220,25 (-0,43%)

CAC 40 5.833,20 (-0,13%)

FTSE 100 6.885,23 (-1,06%)

SMI 10.207,83 (-0,53%)

AEX 636,31 (-0,76%)

BEL 20 3.345,31 (-0,54%)

FTSE MIB 20.730,50 (-0,87%)

IBEX 35 7.355,90 (-0,78%)

AMERIKAANSE AANDELEN

Wall Street opent volgens de Amerikaanse futures woensdag hoger, na een lager slot op dinsdag, dat de vijfde verliesdag op rij betekende, terwijl beleggers ongerust bleven over de impact van torenhoge inflatie en snel stijgende rentes op de bedrijfsresultaten.

"De vraag is niet of er een recessie komt, maar wanneer en hoe erg", zei Justin Wiggs van Stifel Nicolaus. Een sterk tweedaags herstel vorige week is inmiddels weer verleden tijd en volgens Wiggs is dit een belangrijke week voor de aandelenmarkt.

Donderdag komen er Amerikaanse inflatiecijfers die laten zien of de hogere beleidsrente van de Fed al vruchten afwerpt in de vorm van een dalende inflatiedruk. Als de inflatie hoog blijft, zal de Fed ongetwijfeld de rente met nog eens een reuzenstap van 75 punten verhogen.

Intussen maken beleggers zich op voor de eerste golf van bedrijfsresultaten. Woensdag trapt PepsiCo af. Vooral vrijdag is het druk met een serie grootbanken die de boeken openen. De winstverwachtingen zijn nog niet dramatisch gedaald, ondanks de economische tegenwind, voor de grote banken als JPMorgan Chase en Morgan Stanley.

"De eerste- en tweedekwartaalcijfers waren opmerkelijk goed. Het derde kwartaal kan het keerpunt zijn waar we zien dat de winsten niet tot de hemel kunnen blijven groeien en dat bedrijven gevoelig zijn voor de economische tegenmind die van alle kanten komt", zei David Donabedian van CIBC Private Wealth US.

Het IMF waarschuwde dinsdag voor de risico's van de snel stijgende rente voor de wereledeconomie, die onder andere leidt tot een afname van liquiditeit op de financiele markten. Het risico op schokken in het financiele systeem is groot, maar vooralsnog gaat het IMF uit van een ordelijk scenario.

Voorbeurs bleek het vertrouwen onder Amerikaanse kleine ondernemers weer gestegen. Deze vertrouwensindex stijgt nu al maanden op rij.

De Amerikaanse tienjaarsrente noteerde op 3,905 procent, nadat deze gisteren nog kortstondig boven de 4 procent stond.



Bedrijfsnieuws

Bio-Rad zou interesse hebben in fusie met het Duitse Qiagen. Het aandeel Qiagen loopt op deze berichtgeving 5,4 procent op, maar Bio-Rad daalde maandagavond al 15 procent. Sectorgenoot Amgen steeg daarentegen 6 procent.

De druk op chipaandelen lijkt nog niet voorbij. Sinds Amerika nieuwe maatregelen aankondigde om te voorkomen dat China Amerikaanse technologie krijgt geleverd, is de sector in mineur. Vanochtend daalde TSMC 8 procent. AMD en Nvidia verliezen krap 1 procent, maar Micron Technology stijgt 4,5 procent.

Het aandeel Coinbase heeft de wind in de rug na het ondertekenen van een deal met Google. Google Cloud wordt de nieuwe partner van Coinbase bij het opzetten van nieuwe handelsplatformen en datadiensten. Anderzijds zal Google juist weer bepaalde cryptodiensten van Coinbase gaan afnemen. Coinbase won 4,6 procent.

S&P 500 index 3.588,84 (-0,65%)

Dow Jones index 29.239,19 (+0,12%)

Nasdaq Composite 10.426,19 (-1,10%)

AZIE

De Aziatische beurzen noteerden woensdag lager.

Nikkei 225 26.395,30 (-0,0%)

Shanghai Composite 2.943,24 (-1,2%)

Hang Seng 16.507,62 (-1,9%)

VALUTA

De euro/dollar noteerde op 0,9712. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag bewoog het muntpaar nog op 0,9708 en bij het sluiten van de Europese beurzen stond er nog een stand van 0,9732 op de borden.

USD/JPY Yen 146,24

EUR/USD Euro 0,9712

EUR/JPY Yen 142,02

MACRO-AGENDA:

06:30 Faillissementen - September (NL)

06:30 Internationale handel - Augustus (NL)

08:00 Handelsbalans - Augustus (VK)

08:00 Industriële productie - Augustus (VK)

11:00 Industriële productie - Augustus (eur)

13:00 Hypotheekaanvragen - Wekelijks (VS)

14:00 OPEC - Maandrapport (Oos)

14:30 Producentenprijzen - September (VS)

20:00 Federal Reserve - Notulen (VS)

BEDRIJFSNIEUWS:

13:00 PepsiCo - Cijfers derde kwartaal (VS)