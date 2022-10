Olieprijs daalt Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De olieprijs is dinsdag voor de tweede dag op rij gedaald, na vijf dagen van stijgingen vorige week, toen de OPEC besloot om de olieproductie fors te verlagen. De novemberfuture op een vat West Texas Intermediate ruwe olie sloot 2 procent lager op 89,35 dollar per vat op de New York Mercantile Exchange. Een verlaging van de economische ramingen door het IMF dinsdag voedde opnieuw de vrees voor een wereldwijde recessie. "Recessievrees leidt de aandacht af van een markt die krap bevoorraad is", stelde het team van StoneX uit Kansas City. Het IMF rekent voor 2023 op een wereldwijde economische groei van 2,7 procent, in plaats van de 2,9 procent die werd voorspeld in juli. Het IMF vermeldde een lijst van bedreigingen, waaronder de oorlog van Rusland tegen Oekraine, chronische inflatiedruk, hoge rente en naweeen van de coronaviruspandemie. Shanghai gaat intussen "een versie van quarantaine in, samen met andere megasteden in China", nadat de aantallen besmettingen opliepen na de nationale feestweek eerder deze maand. OPEC+ besloot vorige week de productie met 2 miljoen vaten per dag te verlagen vanaf november. Omdat veel landen al onder hun doelstelling produceerden zal de feitelijke verlaging ongeveer de helft zijn van dat aantal. "De vooruitzichten voor de vraag naar olie werd gebombardeerd door negatieve aanjagers. De vooruitblik van het IMF roept vrees op over een mondiale recessie volgend jaar. Europese inflatie blijft heet en verhoogt het risico dat centrale banken zware recessies gaan veroorzaken; China houdt vast aan zijn zero-Covid-strategie terwijl het aantal besmettingen oploopt; en Wall Street blijft zeer somber over risicovolle beleggingen op de korte termijn", somde Edward Moya van Oanda de factoren op die de olieprijs dinsdag omlaag duwden. Hij voegde daaraan toe dat de verdere neerwaartse ruimte waarschijnlijk beperkt is omdat de olieprijs rond 90 dollar stabiliseerde. Bron: ABM Financial News

