Wall Street op winst

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Wall Street stond dinsdagavond hoger, op koers om een vijfde verliesdag op rij te vermijden na een lagere start, terwijl beleggers ongerust blijven over de impact van torenhoge inflatie en snel stijgende rentes op de bedrijfsresultaten. Futures op de S&P 500 noteerden 0,4 procent hoger op 3.627,21 punten, de Dow Jones-index steeg 1,2 procent tot 29.548,76 punten en technologie-index Nasdaq stond vrijwel vlak op 10.543 punten. De Nasdaq staat op het punt om het terrein van de berenmarkt te betreden, met een daling van zo'n 20 procent sinds de laatste top. "De vraag is niet of er een recessie komt, maar wanneer en hoe erg", zei Justin Wiggs van Stifel Nicolaus. Een sterk tweedaags herstel vorige week is inmiddels weer verleden tijd en volgens Wiggs is dit een belangrijke week voor de aandelenmarkt. Donderdag komen er Amerikaanse inflatiecijfers die laten zien of de hogere beleidsrente van de Fed al vruchten afwerpt in de vorm van een dalende inflatiedruk. Als de inflatie hoog blijft, zal de Fed ongetwijfeld de rente met nog eens een reuzenstap van 75 punten verhogen. Intussen maken beleggers zich op voor de eerste golf van bedrijfsresultaten. Woensdag trapt PepsiCo af. Vooral vrijdag is het druk met een serie grootbanken die de boeken openen. De winstverwachtingen zijn nog niet dramatisch gedaald, ondanks de economische tegenwind, voor de grote banken als JPMorgan Chase en Morgan Stanley. "De eerste- en tweedekwartaalcijfers waren opmerkelijk goed. Het derde kwartaal kan het keerpunt zijn waar we zien dat de winsten niet tot de hemel kunnen blijven groeien en dat bedrijven gevoelig zijn voor de economische tegenmind die van alle kanten komt", zei David Donabedian van CIBC Private Wealth US. Het IMF waarschuwde dinsdag voor de risico's van de snel stijgende rente voor de wereledeconomie, die onder andere leidt tot een afname van liquiditeit op de financiele markten. Het risico op schokken in het financiele systeem is groot, maar vooralsnog gaat het IMF uit van een "ordelijk" scenario. Voorbeurs bleek het vertrouwen onder Amerikaanse kleine ondernemers weer gestegen. Deze vertrouwensindex stijgt nu al maanden op rij. De Amerikaanse tienjaarsrente noteerde op 3,905 procent, nadat deze gisteren nog kortstondig boven de 4 procent stond. De euro/dollar handelt op 0,9764 en heeft voorlopig de pariteit uit het zicht verloren. Olie werd 2 procent goedkoper, door hernieuwde zorgen over economische groei. Een forse productieverlaging door OPEC en bondgenoten liet vorige week de olieprijs nog flink stijgen. Bedrijfsnieuws Bio-Rad zou interesse hebben in fusie met het Duitse Qiagen. Het aandeel Qiagen loopt op deze berichtgeving 5,4 procent op, maar Bio-Rad daalde maandagavond al 15 procent. Sectorgenoot Amgen steeg daarentegen 6 procent. De druk op chipaandelen lijkt nog niet voorbij. Sinds Amerika nieuwe maatregelen aankondigde om te voorkomen dat China Amerikaanse technologie krijgt geleverd, is de sector in mineur. Vanochtend daalde TSMC 8 procent. AMD en Nvidia verliezen ruim 1 procent, maar Micron Technology stijgt 3 procent. Het aandeel Coinbase heeft de wind in de rug na het ondertekenen van een deal met Google. Google Cloud wordt de nieuwe partner van Coinbase bij het opzetten van nieuwe handelsplatformen en datadiensten. Anderzijds zal Google juist weer bepaalde cryptodiensten van Coinbase gaan afnemen. Coinbase won 3 procent. Bron: ABM Financial News

