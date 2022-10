Europese beurzen beperken verliezen Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Deutsche Börse AG

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen zijn dinsdag lager gesloten, maar beperkten eerdere verliezen nadat Wall Street de weg omhoog vond. De brede STOXX Europe 600 index sloot 0,6 procent lager op 387,92 punten. De DAX-index verloor 0,4 procent tot 12.220,25 en de Franse CAC 40 verloor 0,1 procent tot 5.833,20 punten. De Britse FTSE verloor 1,1 procent naar 6.885,23 punten. Eerder op de dag daalden de beurzen nog aanzienlijk harder en leek ook Wall Street een lagere opening tegemoet te gaan. "Zowel het IMF als de Wereldbank waarschuwen voor een economische recessie, terwijl Jamie Dimon van zakenbank JPMorgan ook een mondiale recessie voorspelt in de komende maanden", stelden analisten van IG. Het IMF bleek dinsdag met zijn ramingen voor de inflatie en economische groei in Nederland veel somberder dan het nationale rekenbureau CPB. Ook wereldwijd zijn de ramingen een domper op de stemming, volgens CMC Markets. Een verdere interventie van de Bank of England op de Britse obligatiemarkt haalde verzekeraars in Londen onderuit, merkte analist Michael Hewson van CMC Markets op. "Aandelenbeurzen kunnen pas herstellen als de rentes stabiliseren of dalen en de winstgroei van bedrijven niet tegenvalt. Vooral de koersen van techaandelen stonden onder druk", stelde investment manager Simon Wiersma van ING eerder dinsdag.



Hewson van CMC zag de chipaandelen onder druk staan, nadat de VS nieuwe beperkingen afkondigden voor de toegang van China tot de Amerikaanse halfgeleiderindustrie. De Britse werkloosheid daalde met 0,3 procentpunt naar 3,5 procent, bleek dinsdag verder. Olie werd goedkoper. Een november-future West Texas Intermediate noteerde 1,8 procent in het rood op 89,48 dollar, terwijl voor een december-future Brent 94,65 dollar werd betaald, een daling van 1,6 procent. De euro/dollar noteerde op 0,9732, en herstelde daarmee enigszins. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op maandag stond er 0,9706 op de borden.



Bedrijfsnieuws Het aandeel van het Duitse Qiagen won 6 procent. Er zou vanuit het Amerikaanse Bio-Rad interesse zijn in een fusie. ASML, Infineon en ASMI zagen de koersen met 3 tot 4 procent omlaag gaan. Besi en STMicroelectronics verloren respectievelijk 5 en 3 procent.

Energie-aandelen hadden het ook lastig. Shell verloor 1,3 procent, BP 2 procent en TotalEnergies sloot 2 procent lager in Parijs. In Parijs daalde het aandeel Renault 2,2 procent en in Frankfurt leverde het aandeel Brenntag 9 procent in. LVMH meldde nabeurs een sterke groei, met aantrekkende verkopen, vooral in Europa, Japan en de VS. Het aandeel sloot vlak in Parijs. Tussenstanden Wall Street De S&P 500 steeg rond sluitingstijd in Europa 0,4 procent tot 3.629 punten, de Dow Jones-index klom 1,0 procent en de technologie-index boekte een kleine plus van 0,2 procent. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet.