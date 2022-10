VS willen vaker vast contract voor flexwerkers - media Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Het Amerikaanse ministerie van arbeid heeft dinsdag een wetsvoorstel ingediend, dat voorschrijft dat flexwerkers eerder een vast arbeidscontract moeten krijgen. Dit meldde persbureau Reuters. Het voorstel zal vooral impact hebben op bedrijven die veel flexwerkers inhuren, waaronder Uber, Lyft, DoorDash, maar ook Grubhub, dat in handen is van Just Eat Takeaway. Deze bedrijven leverden dinsdag dan ook fors aan waarde in op de beurs. H

et in Amsterdam genoteerde Just Eat Takeaway sloot 3,3 procent lager, terwijl Uber op Wall Street 7,1 procent inleverde en Lyft met 8,4 procent daalde. DoorDash gaf 6,5 procent prijs. Onder het voorstel moeten flexwerkers als werknemers van het bedrijf worden gezien, wanneer ze economisch afhankelijk zijn van dat werk. Hierdoor krijgen ze recht op gunstigere arbeidsvoorwaarden. Volgend jaar wordt een definitief besluit genomen over het wetsvoorstel. Bron: ABM Financial News

