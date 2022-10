Avantium breidt uit door hoge vraag naar duurzame chemie Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Avantium

(ABM FN-Dow Jones) Avantium gaat zich met zijn onderdeel Catalysis meer richten op onderzoek en ontwikkeling van oplossingen voor duurzame chemie en doopt het onderdeel om tot R&D Solutions. Dat maakte het bedrijf dinsdag bekend. Het onderdeel levert nu al testsystemen en diensten voor katalytisch onderzoek aan klanten wereldwijd. Daar komen nu de opkomende markten bij voor onder meer groene waterstof, chemische recycling van plastic, en reiniging middels adsorptie. Aanleiding voor de koerswijziging is een aanzienlijke toename van de vraag naar oplossingen in de genoemde onderzoeksgebieden. "Dit voorziet in een duidelijke en veelbelovende marktvraag", aldus managing director Steven Olivier van Avantium R&D Solutions. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.